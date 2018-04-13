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В Госдуме придумали, как ответить на поведение США
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В Госдуме придумали, как ответить на поведение США 

Вести.Ru 13 апреля 2018
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и лидеры всех фракций внесли на рассмотрение в нижней палате парламента новый законопроект, в котором указаны ответные действия на антироссийскую политику США и других западных стран. Для обсуждения документа на 16 апреля назначено внеочередное заседание Совета Госдумы.
Законопроект предоставляет правительству право на экономические и политические меры в ответ на введение новых санкции в отношении России.
"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", — пояснил РИА Новости Вячеслав Володин.
6 апреля Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 крупных российских бизнесменов и 12 государственных компаний. В частности, в список попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов и Игорь Ротенберг.
Как заявлял ранее спикер Госдумы, было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к американской продукции, которую США импортируют в Россию.
"Нужно сделать ровно то, что они предпринимают по отношению к нашим товаропроизводителям", — предложил ранее Вячеслав Володин премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, добавив, что такие возможности у России есть.
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