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США могут обсудить санкции против Ирана после изменения ядерной сделки
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США могут обсудить санкции против Ирана после изменения ядерной сделки 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. США намерены улучшить «ядерную сделку» с Ираном, только после этого можно говорить об ослаблении или снятии санкций, заявил в рамках слушаний в комитете по расходам палаты представителей США глава минфина Стивен Мнучин.
"Я могу вас заверить, что президент обеспокоен продолжением поведения Ирана в отношении баллистической программы и (поддержки) терроризма… Мы находимся в постоянном контакте с нашими европейскими партнерами. Дискуссии продолжаются с нашими партнерами. Госсекретарь был вовлечён в эти дискуссии. Я не буду комментировать, что именно президент собирается сделать. Но совершенно ясно, что он хочет лучшей сделки, он очень обеспокоен поведением Ирана", — сказал Мнучин.
"У нас нет вопросов, что санкции в отношении Ирана эффективны. Эта администрация верит, что нам нужна лучшая сделка, прежде чем мы изменим санкционную политику", — добавил он.
Иран и «шестерка» международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
США выступают за изменение соглашения. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать «над исправлениями ее недостатков». В госдепе подчеркнули, что, «если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки».
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