США могут обсудить санкции против Ирана после изменения ядерной сделки

"Я могу вас заверить, что президент обеспокоен продолжением поведения Ирана в отношении баллистической программы и (поддержки) терроризма… Мы находимся в постоянном контакте с нашими европейскими партнерами. Дискуссии продолжаются с нашими партнерами. Госсекретарь был вовлечён в эти дискуссии. Я не буду комментировать, что именно президент собирается сделать. Но совершенно ясно, что он хочет лучшей сделки, он очень обеспокоен поведением Ирана", — сказал Мнучин.

"У нас нет вопросов, что санкции в отношении Ирана эффективны. Эта администрация верит, что нам нужна лучшая сделка, прежде чем мы изменим санкционную политику", — добавил он.

КНР, Франция, Иран и «шестерка» международных посредников ( РФ , США, Великобритания Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза