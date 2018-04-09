Роухани заявил, что США пожалеют в случае выхода из «ядерной сделки»

"Мы не будем нарушать условия соглашения, но они (США) должны знать, что они пожалеют, если нарушат сделку… Наш ответ будет более жестким, чем они представляют, и они увидят его уже в течение недели", — сказал Роухани, речь которого транслировалась на телеканале Press TV.

Он подчеркнул, что Иран уже рассматривал различные варианты сделки, в том числе без участия Вашингтона.

В январе этого года американский президент Дональд Трамп пригрозил выйти из СВПД, если европейские страны не смогут «исправить чудовищные недостатки соглашения».