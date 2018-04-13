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Москва решила ответить на американские санкции
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Москва решила ответить на американские санкции 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Госдуму внесен законопроект об ответных мерах на американские санкции. Документ подготовили спикер Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций, передает ТАСС.
В электронной базе парламента документ пока не зарегистрирован.
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