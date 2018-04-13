Москва решила ответить на американские санкции

Госдуму внесен законопроект об ответных мерах на американские санкции. Документ подготовили спикер Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций, передает ТАСС

В электронной базе парламента документ пока не зарегистрирован.