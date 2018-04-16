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Госдума рассмотрит законопроект об антисанкциях
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Госдума рассмотрит законопроект об антисанкциях 

Авторадио 17 минут назад
Фото: Forbes.ru
Сегодня Госдума рассмотрит законопроект «О мерах противодействия на недружественные действия США или другие страны». Документ был внесен в нижнюю палату спикером Вячеславом Володиным и лидерами фракций на прошлой неделе. Глава комитета по экономической политике Госдумы Сергей Жигарев заявил «Известиям», что законопроект появился «не вопреки чему-то, а в ответ» на санкции США, и носит чисто экономическую направленность. Так, ограничения могут коснуться поставок сельхозпродукции, сотрудничества в IT-сфере, взаимодействия по ряду программ «Росатома» и в сфере ракетного двигателестроения. Запреты и ограничения могут затронуть товары из США и стран, которые поддержали антироссийские санкции.
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