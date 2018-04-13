Ещё
Эксперт пояснил, как запрет на ввоз табака из США повлияет на рынок сигарет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт пояснил, как запрет на ввоз табака из США повлияет на рынок сигарет 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Возможный запрет на импорт табачной продукции из США не повлияет на российский рынок сигарет, но может затронуть поставки сырья, что в свою очередь может вызвать его дефицит, заявил журналистам главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
Законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США, внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. По словам первого вице-спикера Думы Ивана Мельникова, проект о мерах РФ в ответ на санкции США содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.
"Если санкции будут введены именно против США, это не особо отразится на российском табачном рынке. Оборудования и сигарет у нас оттуда нет", — сказал Королев. В то же время ограничения могут затронуть другую табачную продукцию, например, американские сигариллы, уточнил он.
"При грубом запрете могут возникнуть проблемы с сырьем. Крупнейшие агрегаторы табачного листа, Alliance One и Universal Tobacco, имеют американские корни. Но при этом выращенный в США табак на практике к нам почти не попадает: он очень дорогой на фоне альтернатив из Африки, Южной Америки и Индии", — добавил эксперт.
"Но формально могут пострадать указанные операторы сырья, а на рынке — возникнуть дефицит", — заключил он.
РИА Новости: последние новости
В Boeing прокомментировали законопроект по ответу России на санкции США В Краснодаре умер 24-летний участник Comedy Баттл Андрей Жмакин Генштаб прокомментировал данные ВОЗ о пострадавших от отравления в Думе
Комментарии  Ещё 100 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»406
Россия отказывается от SWIFT430
Британия назвала «дикими» заявления Минобороны РФ118
Умер юморист Андрей Жмакин87
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»574
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение