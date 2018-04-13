Депутаты внесли в Госдуму проект по ответным мерам на политику США

Главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, который предусматривает ответные действия в отношении антироссийской политики США . Об этом сообщает РИА «Новости».

"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", — сказал Володин.

Он также подчеркнул, что депутаты планируют обсудить законопроект на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы и проработать еще раз с экспертами и правительством России

Ранее Володин сообщил, что «пора ответить на это хамское поведение со стороны США».