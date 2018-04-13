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Депутаты внесли в Госдуму проект по ответным мерам на политику США
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Депутаты внесли в Госдуму проект по ответным мерам на политику США 

Газета.Ru 13 апреля 2018
Главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, который предусматривает ответные действия в отношении антироссийской политики США. Об этом сообщает РИА «Новости».
"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", — сказал Володин.
Он также подчеркнул, что депутаты планируют обсудить законопроект на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы и проработать еще раз с экспертами и правительством России.
Ранее Володин сообщил, что «пора ответить на это хамское поведение со стороны США».
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