Введение обязательной маркировки табака предложили перенести на год

России Табачники отложить маркировку не против. «Первые результаты применения системы цифровой маркировки табачных изделий показали ее эффективность, — пояснил „РГ“ вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний »Филип Моррис Интернэшнл" Сергей Слипченко . — Цифровой формат кодировки, наносимой непосредственно на упаковку товара в процессе производства, позволяет прослеживать и агрегировать данные по всей цепочке поставок от производства до конечного потребителя. Эта технология проста и эффективна в использовании как для контролирующих органов, так и для всех участников рынка".

С 2016 года промаркировано более 2,3 миллиона импортных и российских меховых изделий

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является разработчиком проекта и его оператором, «РГ» сообщили, что сейчас эксперимент идет с опережением графика: сбоев и проблем не зафиксировано. «Подводить промежуточные итоги и делать выводы можно будет по итогам окончания его первого этапа, — пояснили в ЦРПТ. — Но уже в феврале производители начали наносить цифровой код на сигаретные пачки, а на днях осуществлена полная цепочка прослеживаемости — первая пачка маркированных сигарет от производителя прошла до кассы». При этом в ЦРПТ уверены в том, что окончательное решение нужно принимать после анализа как результатов эксперимента, так и пожеланий бизнеса. Как отмечают сами производители, учитывая большое количество участников оборота табачной продукции, целесообразно ввести поэтапную процедуру их регистрации в информационной системе.

Тем временем уже в ближайшее время начнут маркировать специальными знаками лекарства, обувь, постельное и столовое белье, пальто, полупальто, накидки, плащи и куртки для мальчиков и девочек, блузки, предметы одежды из натуральной и композиционной кожи, колесные диски, духи и туалетную воду, фотокамеры. В перечень также могут попасть некоторые напитки и продукты: чай, кофе, рис, макароны, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, молочная продукция, детское питание. Специальный знак будет гарантировать покупателям качество продукции.

Как рассказали «РГ» в минпромторге , сейчас дорабатывается проект Концепции по созданию системы маркировки товаров до 2024 года. Товары для маркировки выберут исходя из «карты потребностей» потребителей, которая будет составлена с учетом таких показателей, как средняя стоимость и средний срок годности продукции, объем рынка в денежном и натуральном выражении, оценка угрозы риска для жизни и здоровья граждан. Введение маркировки, по мнению минпромторга, целесообразно в отношении наиболее чувствительных к незаконному обороту товаров. Маркировка позволит проследить весь их «жизненный цикл», начиная с момента производства или ввоза и заканчивая розничной реализацией.

Сейчас в России действует обязательная маркировка меховых изделий. По данным Федеральной таможенной службы, всего с 2016 года промаркировано более 2,3 миллиона импортных и российских меховых изделий. Эти цифры показывают реальный объем мехового рынка, его видимая часть увеличилась за два года в полтора раза, почти треть участников рынка вышла «из тени».