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Новая маркировка позволит определить качество продуктов
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Новая маркировка позволит определить качество продуктов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ранее ведомство подтвердило «РГ», что маркировать специальными знаками, которые гарантируют покупателям качество продукции, также будут непродовольственные товары — обувь, постельное белье, пальто, плащи и куртки, блузки, предметы одежды из натуральной и композиционной кожи, шины и покрышки, духи, фотокамеры.
В настоящее время в России действует маркировка меховых, также запущен пилотный проект по маркировке лекарств и эксперимент по цифровой маркировке табачных изделий. С 1 июня планируется запустить эксперимент по маркировке обуви.
В Минпромторге объясняют, что основным принципом выбора товаров для маркировки является построение «карты потребностей» потребителей. Учитываются средняя стоимость и средний срок годности продукции, объем рынка в денежном и натуральном выражении, экспертная оценка угрозы риска для жизни и здоровья граждан, экспертная оценка доли незаконного оборота. Единая система маркировки товаров может начать работу в России уже с 2024 года.
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