Жители Самары пожаловались властям на смену УК

Администрация Самары получила обращения горожан, не согласных со сменой управляющей компании в их домах. Сейчас чиновники проводят встречи с жильцами, чтобы разобраться в ситуации.

По информации мэрии, неразбериха со сменой УК произошла в Советском районе. В конце прошлого — начале текущего года 48 многоквартирных домов перешли от управляющей компании «ЖКС» к «Возрождению». Но некоторые жильцы эти изменения не поддержали. К тому же оказалось, что при обсуждении судьбы как минимум одного дома на встречу не позвали представителей департамента имущественных отношений Самары.

— О проведении общего собрания собственников в обязательном порядке должны уведомлять всех заинтересованных участников. Если в доме есть квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, то оповещение необходимо направлять в департамент управления имуществом. О факте неисполнения именно этого требования законодательства стало известно во время встречи в администрации района. Мы предложили жильцам дома провести собрание и, как положено, за 10 дней известить об этом департамент. После соблюдения всех формальностей жители смогут повторно провести собрание и принять решение о выборе УК, — рассказал заместитель руководителя департамента Виктор Федоренчик.

Если же жители считают, что смена управляющей компании произошла без учета мнения большинства, или у них есть сомнения в подлинности представленных в Государственную жилищную инспекцию протоколов, они вправе обратиться в правоохранительные органы . Власти района готовы оказать необходимую организационно-консультационную помощь.