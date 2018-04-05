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Жители Самары пожаловались властям на смену УК
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Жители Самары пожаловались властям на смену УК 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Администрация Самары получила обращения горожан, не согласных со сменой управляющей компании в их домах. Сейчас чиновники проводят встречи с жильцами, чтобы разобраться в ситуации.
По информации мэрии, неразбериха со сменой УК произошла в Советском районе. В конце прошлого — начале текущего года 48 многоквартирных домов перешли от управляющей компании «ЖКС» к «Возрождению». Но некоторые жильцы эти изменения не поддержали. К тому же оказалось, что при обсуждении судьбы как минимум одного дома на встречу не позвали представителей департамента имущественных отношений Самары.
— О проведении общего собрания собственников в обязательном порядке должны уведомлять всех заинтересованных участников. Если в доме есть квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, то оповещение необходимо направлять в департамент управления имуществом. О факте неисполнения именно этого требования законодательства стало известно во время встречи в администрации района. Мы предложили жильцам дома провести собрание и, как положено, за 10 дней известить об этом департамент. После соблюдения всех формальностей жители смогут повторно провести собрание и принять решение о выборе УК, — рассказал заместитель руководителя департамента Виктор Федоренчик.
Если же жители считают, что смена управляющей компании произошла без учета мнения большинства, или у них есть сомнения в подлинности представленных в Государственную жилищную инспекцию протоколов, они вправе обратиться в правоохранительные органы. Власти района готовы оказать необходимую организационно-консультационную помощь.
— Главный, кто сегодня определяет, кого нанять — это житель. Другого нет! Мы не встаем на сторону той или иной управляющей компании. Есть закон, и есть главный, кто нанимает на работу управляющую компанию — гражданин, — прокомментировал ситуацию первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
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