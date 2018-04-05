Взращивание почвы: Столтенберг готовит Прибалтику для усиления присутствия НАТО у границ России

Заявление Столтенберга носит политический характер

Примечательно, что Столтенберг высказался подобным образом во время своего планового визита в Канаду и отметил, что размещенный в Прибалтике после событий 2014 года военный контингент стран-членов НАТО гарантирует суверенитет этих государств.

Очевидно, что это политическое заявление, поскольку, во-первых, командование НАТО разместило в этом регионе несколько батальонных групп из состава армий западноевропейских государств, которые дислоцируются там на сменной основе. Их недостаточно, чтобы что-то противопоставить, как группировке ВС РФ в Калининграде , так и силам российского Западного округа.

Во-вторых, и это самое главное, у России, совершенно точно, нет планов по агрессивным действиям в отношении стран Прибалтики, так что, Столтенберг столь же радикально мог бы говорить и про сопротивление НАТО вторжению марсиан.

Вследствие этого, можно предположить, что Столтенберг сделал это заявление для поддержки государств Прибалтики. Ведь всем давно ясно, что политические элиты этого региона давно сделали антироссийский курс лейтмотивом своей политики.

Столтенберг сделал это заявление после визита в Вашингтон прибалтийских лидеров

Это особенно актуально для Литвы и президента этой страны Дали Грибаускайте, которая смачивает провал собственной внутренней политики агрессивной антироссийской риторикой и является по этому вопросу в Европе лидером наряду с политическим руководством Польши

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что это заявление также связано с тем, что руководители стран Прибалтики 3 апреля ездили на поклон в Вашингтон и, естественно, поделились там с администрацией Белого дома своими опасениями по поводу России.

«Впрочем, на практике эта встреча проводилась не в интересах прибалтов, а была еще одним удобным предлогом для президента США Дональда Трампа высказаться о своем личном отношении к России», — констатирует Оленченко.

По словам Владимира Анатольевича, позиция Трампа по России является двойственной. С одной стороны, он говорит о том, что США надо развивать отношения с нашей страной, а с другой, что ее нужно сдерживать, но, в то же время, американский лидер постоянно рассуждает о том, что он будет прилагать все усилия для улучшения двусторонних отношений с Москвой

В данном вопросе все зависит не от НАТО, а от США «Что касается политики НАТО в отношении Прибалтики, то главной темой альянса в контексте этих стран являются рассуждения о том, что нужно усилить обороноспособность данных государств. При этом, такая дискуссия идет достаточно вяло по той причине, что данные страны нужны НАТО исключительно в качестве буфера и плацдарма в отношении России», — резюмирует Оленченко.

Если брать конкретный лозунг про «крымский сценарий», то, как замечает эксперт, он высказывался альянсом и ранее — например, на предыдущих больших саммитах НАТО, поэтому Столтенберг не сказал здесь ничего нового.

«Данный лозунг в НАТО должен был кто-то подхватить, и это сделал генсек альянса, который является в этой организации, своего рода, политическим рупором. К тому же, не надо забывать, что основным компонентом НАТО, обеспечивающим, как минимум, 65 процентов общей военной мощи этой организации являются Соединенные Штаты», — заключает Оленченко.

Так что, даже если бы Столтенберг и захотел, то он лично ничего бы не смог гарантировать государствам Прибалтики, поэтому данное заявление генсека нужно рассматривать в качестве исполнения им его части «политической партитуры».

НАТО и страны Прибалтики хотят перевести эти контингенты на постоянную основу

«Кроме того, нельзя забывать про то, что статус новых контингентов НАТО в Прибалтике является подвешенным в воздухе и официально звучит, что они размещены там «на временной основе», что весьма беспокоит эти государства», — констатирует Оленченко.

Официальной политической линией Литвы по этому вопросу является перевод новых воинских контингентов НАТО на постоянную основу, поэтому здесь также всплывает вопрос, а пойдет ли альянс на это, и будет ли НАТО продолжать усиливать присутствие у российских государственных границ, нагнетая тем и так очень тяжелую геополитическую обстановку в Европе.

«Безусловно, военно-политическая верхушка НАТО хочет усилить свое военное присутствие на российских границах и добивается исполнения этих планов через альянс и руководство государств Прибалтики», — резюмирует Оленченко.

Таким образом, призывы Грибаускайте по этим воинским контингентам соответствуют общим планам США и НАТО, и поэтому уже в недалеком будущем встретят, как в Брюсселе , так и Вашингтоне «официальное понимание».

«Соответственно, Столтенберг здесь просто продолжает взращивать почву для этого решения», — заключает Оленченко.

Это важный момент, поскольку НАТО и США давным-давно проводят стратегию постепенного наращивания своего военного присутствия в разных регионах мира — сначала дружеские визиты, затем временные базы, потом небольшой военный контингент, что заканчивается созданием целого укрепленного района с серьезным военным присутствием и компонентами ПРО.