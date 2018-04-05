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В Кировской области выявлен еще один случай бешенства
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В Кировской области выявлен еще один случай бешенства 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Смертельно опасное заболевание было выявлено у дикой лисы в Котельничском районе.
Животное поймали на территории деревни Урожайной.
В общей сложности с начала 2018 года в Кировской области зарегистрировано 12 случаев бешенства: у 6 лисиц, 4 енотовидных собак, 1 собаки и 1 головы крупного рогатого скота.
Больные животные были выявлены в Арбажском, Зуевском, Котельничском, Лебяжском, Оричевском, Свечинском, Советском и Фаленском районах.
В 2017 году в Кировской области от нападений животных пострадали 4304 человека, из них детей до 17 лет — 1267 (29,4% от всех обратившихся).
По сравнению с прошлым годом число лиц, пострадавших от укусов животными, уменьшилось на 1,5%, однако в их числе увеличилось количество пострадавших от укусов дикими животными на 29,8% (182 человека, из них 60 детей).
Фото — gtrk-vyatka.ru
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