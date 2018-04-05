«Они не привыкли, что жители могут все»

Расправившись с центром Москвы , программы по формированию комфортной городской среды пошли в провинцию. В прошлом году в региональных центрах от Калининграда до Якутска появились современные общественные пространства, созданные в результате подробной проработки проектов с горожанами и представителями местных сообществ. О своем опыте организации соучаствующего проектирования в 40 российских городах МОСЛЕНТЕ рассказала руководитель направления «Вовлечение» в КБ Стрелка Наталья Маковецкая.

40 городов

В 2016 году Минстроем была объявлена федеральная программа формирования комфортной городской среды, рассчитанная на 2017-2022 годы. В том же 2016-м Дом.рф и КБ Стрелка заключили соглашение, в рамках которого осуществляется большой проект — в 40 городах при участии КБ локальные архитекторы разрабатывают проекты благоустройства ключевых общественных пространств.

В большинстве своем эти города — региональные центры, драйверы для всего своего региона. Соответственно, в каждом случае развитие главных общественных пространств должно стать локомотивом для развития всего города: благоустраиваются центральные улицы, за которыми уже подтянется периферия. Эта метаморфоза происходит повсюду: когда благоустраиваются даже маленькие улицы, среда вокруг начинает меняться.

Соучаствующее проектирование

У КБ Стрелка был большой опыт, который мы тиражировали в регионы, поменяв контекст с учетом местных особенностей. Я сама ездила с нашей командой во все эти города, и начинали мы везде именно с работы с жителями. Исходя из того, что мы создается не просто проект, а новые любимые места, которыми будут пользоваться все горожане, мы в каждом новом месте выясняли у них, что может быть преобразовано и каких основных функций не хватает в городе.

Перед нами были 40 городов, контекст каждого — не до конца понятен. И пускай везде мы брали местных проектировщиков, но даже они не могли действовать в отрыве от горожан. Поэтому был взят вектор на соучаствующее проектирование. Эта технология успешно используется во множестве стран, а у нас никогда в таком масштабе не внедрялась и не применялась. Так что мы стали первопроходцами, которые показывают, как это можно сделать в российских городах. Вот в чем основное отличие проделанной нами работы от всего того проектирования, которое велось в нашей стране на протяжении последних 100 лет.

До сих пор рабочая схема была следующей: проектировщик делал проект по заказу города, который его впоследствии реализовывал. Эти специалисты и городские администрации в Советском Союзе, а потом и в России , опирались на научный подход, но решения чаще всего принимали без учета мнения жителей. Никто не спрашивал: «Нужна вам на этом месте детская площадка, или лучше сделать здесь площадку спортивную»?

Вовлечение горожан

Вектор на очеловечивание мест и проектов потихоньку начал внедряться в России году в 2012-м. На сегодняшний день уже есть по стране несколько команд, которые такой работой занимаются на локальном и региональном уровнях, но масштабно этот подход пока не применялся.

Работа в проекте для нашей команды стала вызовом, потому как мы отчасти брали на себя функцию администрации, которая должна опрашивать горожан, выясняя, что им нужно. К тому же мы понимали, что у людей за многие годы скопилось большое недоверие к публичным слушаниям по застройке, на которых особого выбора горожанам никто обычно не предлагал. Ставили обычно людей перед фактом: вот ваш дом, а здесь появится новый квартал. Чтобы это недоверие переломить, мы с местными администрациями на самых ранних этапах, когда проекта еще нет, собирали проектный семинар. И на нем не в порядке хаотичной толпы, а в порядке модерируемой сессии узнавали у людей, что им действительно нужно. Работа по проектированию началась в феврале прошлого года, и до тех пор мы постарались во всех 40 городах эту предварительную работу с местными жителями провести. Только по Якутску эта работа продолжается до сих пор, так как он в совместную программу с Дом.рф вошел позже всех — в сентябре 2017-го.

Пример Якутска

С Якутском мы начали работать очень быстро — уже в октябре. Основные зоны благоустройства там — озеро и дворы. Так что со всеми заинтересованными горожанами мы провели несколько встреч по озеру, как по общественному пространству. А затем отдельно организовали встречи с жителями дворов: несмотря на то, что это — комплексный проект, здесь нужен разный подход. Озеро, как общественное пространство — это точка притяжения для всех жителей Якутска, а дворы нужно сделать все же камерными.

И мы услышали много интересных вещей, о которых никогда не узнали бы, не пообщавшись с горожанами. Например, у них существуют небольшие каналы, которые, как нам показалось, уже не используются. Оказалось, что все всегда там ловили рыбу и эта такая горячо любимая местными точка притяжения. В разработанном проекте учитываются все пожелания, по результатам общения заложили пожелания горожан в техническое задание.

Когда архитектор уходит на разработку проекта, мы организуем чаты. Соцсети, мессенджеры — под каждый город адаптируем тот канал, в котором жителям удобно общаться. В Калининграде это была группа в Facebook. А в «регионе победившего WhatsUpp-а» Якутске, где никакими соцсетями не пользуются, таким каналом стала группа в WhatsUpp. В любой момент архитектор мог задать любой уточняющий вопрос и получить ответ от горожан. Жители присылали фотографии и с рыбной ловли в черте города, и снимки дворов, сделанные с разных этажей. В феврале мы приехали в Якутск уже с готовым проектом, и, показав его, получили полную поддержку.

Как наладить синергию

Наша задача была — впервые наладить синергию между администрацией и горожанами. Обычно начиналось все с обоюдного недоверия. Представители администрации были скептически настроены: «Да кто там придет-то, покричать только придут». А местные жители говорили: «Мы время потратим, все расскажем, а они все равно все сделают по-своему». Так что работу мы начинали в условиях, когда первым делом нужно было преодолеть этот барьер недоверия.

Во многих городах уже существовали местные сообщества, и мы опирались на их поддержку и делали обсуждения, задействуя их. Отличный пример — краснодарское сообщество «Помоги городу», сформировавшееся из активистов, которые объединились против вырубки платановой аллеи. За пять лет своего существования они проделали потрясающую работу, отстаивая зеленые зоны и зеленые насаждения, противодействуя хаотичной застройке. Похожей работой занимается сообщество «Аллеи Калининграда». Работая с такими организациями по своему направлению дизайн-проектов, мы совместными усилиями структурируем работу в городе, от чего в результате налаживается конструктивный диалог власти и общества.

Общественные обсуждения

На сами общественные обсуждения приходит по 50-100 человек. И это довольно-таки ожидаемо: тот же пример московского «Активного гражданина» показывает, что только 5 процентов горожан готовы принимать участие в дискуссии, еще 20 процентов готовы выбирать онлайн один из двух предложенных вариантов, а оставшиеся 75 процентов инертны: на ранних стадиях в обсуждение проекта не вовлекаются и только готовы потом критиковать его результаты. Конечно, ставку мы делаем на те 25 процентов, которые активно проявляют свою позицию.

В своей работе мы стараемся учитывать мнения всех: пенсионеров, которые всегда активны и ходят на обсуждения, работающих горожан, молодых родителей, молодежи и школьников, у которых тоже есть свое мнение, интересное и неожиданное. Например, мы привыкли считать, что им в первую очередь нужны спортивные площадки, скейт-парки. А от них в том числе исходит запрос на места для тихого отдыха, где можно спокойно посидеть и почитать, оставаясь при этом в социуме, а не дома в четырех стенах.

Очень активными по всей стране оказались сообщества собачников. Дело в том, что города с плотной застройкой у нас, как правило, не предусматривают площадок для выгула животных. А родители, которые гуляют с детьми, возражают против того, чтобы поблизости бегали собаки без поводков. Так что в каждом из 40 городов, с которыми мы работали, был запрос на собачью площадку.

Теперь, пройдя через весь этот цикл, мы наблюдаем, что люди начинают гораздо более осознанно относиться к общественным пространствам в городе, когда те создаются не просто по разнарядке сверху, а с вовлечением жителей. И затем это отношение начинает распространяться на весь город: если человек что-то сделал, вложился, поусердствовал, то он начинает не только к этой площадке, но и к другим городским пространствам относиться внимательно, по-хозяйски.

Поиск новой идентичности

Похоже, во всех городах сейчас так или иначе идет поиск новой идентичности. Традиционные орнаменты в оформлении общественных пространств, появившиеся после развала Советского Союза, людям уже поднадоели: и во Владикавказе и в Ижевске на обсуждениях проектов звучало однозначное: «Не надо нам больше этих орнаментов. Мы хотим современные, сдержанно оформленные пространства».

Общаясь с людьми, мы всегда пытаемся понять, а что же для них ценно? Какое решение сделает это место «своим» для всех горожан? Например, в Якутске, где многие жители верят, что город находится на берегу священного озера, в котором обитают духи, нас неоднократно просили создать «могол ураса» — это большой шатер из бересты, обладающий сакральным смыслом.

Более того, там два месяца в году по всему городу стоит морозный туман. Так как в целом по Якутску проект получается нейтральным, жители предлагают отразить северную идентичность, сделав лазерное шоу: мамонты идут по льду озера.

«Чего хочет Свободный»

Там, где все плохо и ничего нет, обсуждения проходят обычно легко, от горожан там исходит запрос: «Сделайте хоть что-нибудь, чтобы стало получше». Но есть и другие ситуации и площадки, вокруг которых ярко проявляются конфликты, так что приходится работать с сообществом, решая эти противоречия. Потому что лучше разобраться с конфликтом интересов на этапе обсуждения и проектирования, чем тогда, когда все будет сделано, и ничего уже не поменяешь.

Такое случается, когда реорганизуются парковочные пространства. Например, в Калининграде была ситуация, в которой мы часть неактивно использовавшейся улицы предлагали сделать по выходным пешеходной. В ходе обсуждения выяснилось, что там находится единственный на квартал удобный разворот. И мы искали решение, потому что ясно, что удобно должно быть всем, и нельзя сразу ломать привычные для многих решения и практики.

Помимо встреч и обсуждений у нас есть и онлайн инструменты: краудсорсинг на моногорода.рф. Отдельно сейчас для города Свободный в Амурской области делается проект «Чего хочет Свободный». Там мы провели онлайн-опрос, а потом еще организовали встречу с голосовавшими. В соответствии с полученными результатами сейчас разрабатывается мастер-план.

Больше зелени и собачьих площадок

В первую очередь горожане всегда просят сделать: ровные дороги, освещение, больше зелени и собачьих площадок. Установленные повсюду типовые красно-желтые детские площадки просят заменить на более современные и многофункциональные, которые выглядели бы как украшение района.

Работа с жителями — это всегда перелом шаблонов и у администрации, и у горожан, и у архитекторов, с которыми поначалу тоже бывает нелегко. Потому что они не привыкли, что жители могут просить скорректировать проект.

Правда, со временем архитекторы, с которыми мы работаем, прочувствовали всю ценность мнения горожан, и теперь постоянно консультируются с ними, закидывают вопросы в посвященные этому группы в WhatsApp или Facebook. Они поняли, что как только у нас возникает объединение горожан, экспертов и администрации, получается проект, который нравится практически всем.

Новая культура взаимодействия

Сейчас во многих городах объекты сданы. В Новосибирске , например, на открытие Михайловской набережной, несмотря на холодную сибирскую погоду, вышло пол-города. И уже по лицам было видно, что людям очень нравится то, что они получили.

Пожалуй, главный результат нашей работы — это новая культура взаимодействия горожан, экспертов и администрации. Где-то она уже развивалась, и мы ее лишь активизировали, где-то мы этот стык, этот алгоритм общения помогаем наладить впервые. Новые пространства в этих городах будут создаваться уже без нашего участия, но в соответствии с теми принципами, которые мы заложили. И следующим этапом местные власти уже без нашего участия начинают этот опыт тиражировать в более мелкие муниципальные образования на территории регионов.

Наладив диалог с жителями, мы видим, как на местах появляются защитники наших идей. Нашу работу начинают отстаивать люди, которые обычно в подобных случаях протестуют. И это очень приятно, видеть, как твои идеи начинают отстаивать «всем миром».

На наших глазах создается новая среда для людей, которые ориентируются на свой личный комфорт и впервые за последние 100 лет сами отвечают за то, чтобы сделать городские общественные пространства удобными и приемлемыми для себя и окружающих. Это они теперь берут на себя ответственность за то, как будет выглядеть их город.