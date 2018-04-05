Власти Сайгона хотят сделать Буй Вьен не такой «алкогольной»

Городские власти обсуждают обновление одной из главных прогулочных улиц Хошимина Буй Вьен, — известную своими питейными заведениями и дешевыми кафе

Но в последнее время улица вызывает обеспокоенность чиновников количеством правонарушений. Так, 17 марта ирландский турист подрался с персоналом одного из баров. А чуть ранее — 11 марта — с охранником одного из заведений подрался вьетнамский актер. Подобные происшествия убедили городские власти в том, что прогулочной улице необходимо обновление.

Мы не одобряем увеличения количества пивных заведений вдоль Буй Вьена, нам нужно гораздо больше сувенирных и продовольственных магазинов,

— заявил председатель Народного комитета первого округа Тран Туан на встрече по обсуждению экономических показателей Сайгона за первый квартал.

Туан также отметил, что в настоящее время городские власти принимают ряд мер по предотвращению правонарушений в том районе, включая рейды в бары и кафе, а, также, увеличение количества патрульных. При этом чиновник отметил, что все вышесказанное является лишь предосторожностью, поскольку за последнее время полицейские зафиксировали всего две кражи, которые удалось быстро пресечь.

Туан добавил, что все еще с оптимизмом смотрит на развитие этой улицы:

Буй Вьен остается одной из наших ключевых достопримечательностей, и более 90% жителей этого места согласны с предлагаемой нами моделью развития и даже не прочь продлить часы работы и дать больше места пешеходам.

Буй Вьен — известная среди иностранных туристов улица, находящаяся в районе Pham Ngu Lao Ward. С 30 апреля 2017 года стала прогулочной.

Источник: Saigoneer, Tuoi Tre News