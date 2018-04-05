Почему в казанских поликлиниках не хватает врачей?

В поликлинике №8 в Дербышках по нескольку месяцев нет участковых врачей. Когда наберут докторов?

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