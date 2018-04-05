Почему в казанских поликлиниках не хватает врачей? 

В поликлинике №8 в Дербышках по нескольку месяцев нет участковых врачей. Когда наберут докторов?
«Трудности с укомплектованием участковыми терапевтами поликлиники №8 есть, — признали в Управлении здравоохранения Казани. — Сложности связаны с тем, что прикреплены к ней в основном жители частного сектора и отдалённых посёлков. Для ликвидации кадрового дефицита проводят плановое повышение зарплаты специалистам. Разработаны также программа соцподдержки врачей при решении жилищного вопроса и механизмы закрепления за поликлиникой молодых специалистов, обучающихся по целевому направлению. Не укомплектованы два участка из 24. Продолжаем искать специалистов через биржу труда и сайт учреждения».