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Почему в казанских поликлиниках не хватает врачей?
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Почему в казанских поликлиниках не хватает врачей? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
В поликлинике №8 в Дербышках по нескольку месяцев нет участковых врачей. Когда наберут докторов?
«Трудности с укомплектованием участковыми терапевтами поликлиники №8 есть, — признали в Управлении здравоохранения Казани. — Сложности связаны с тем, что прикреплены к ней в основном жители частного сектора и отдалённых посёлков. Для ликвидации кадрового дефицита проводят плановое повышение зарплаты специалистам. Разработаны также программа соцподдержки врачей при решении жилищного вопроса и механизмы закрепления за поликлиникой молодых специалистов, обучающихся по целевому направлению. Не укомплектованы два участка из 24. Продолжаем искать специалистов через биржу труда и сайт учреждения».
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