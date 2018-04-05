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Кого коснется «второй» этап внедрения онлайн-ККТ
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Кого коснется «второй» этап внедрения онлайн-ККТ 

Время бухгалтера 1 час назад
Со второго полугодия текущего года в полку пользователей онлайн-аппаратов заметно прибавится. С июля в обязательном порядке должны применять новые ККТ следующие категории:
компании и коммерсанты, занятые в торговле и общепите и применяющие ЕНВД; ИП на патенте; бизнес из сферы услуг.
Чиновники предупреждают, что не нужно тянуть до последнего с покупкой аппаратов. Самая дешевая онлайн-касса стоит 16,5 тыс. рублей, более продвинутые варианты — около 18 тыс. рублей.
Больше всего вопросов у предпринимателей связано с техоснащением ККТ. Например, многих волнует можно ли устанавливать 1С, есть ли возможность подключения к эквайрингу. И в том и в другом случае ответ положительный.
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