Ещё
ДНЯО не выполнил свою задачу, заявил министр обороны Монголии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ДНЯО не выполнил свою задачу, заявил министр обороны Монголии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Договор о нераспространении ядерного оружия не выполнил свою главную функцию, заявил министр обороны Монголии Нямагийн Энхболд.
"Договор о нераспространении ядерного оружия показал неспособность выполнить свою главную функцию — ограничение распространения ядерного оружия, в связи с чем угроза ядерного оружия присутствует и по сей день", — заявил министр на Московской конференции по безопасности.
По его словам, в связи с этим общественность полагает, что конфликты решить с помощью договоров и международного права уже нельзя.
"Мы же считаем, что решение любых международных и внутренних конфликтов на основе переговоров и общепринятых юридических норм… является самым целесообразным методом", — сказал министр.
РИА Новости: последние новости
Дипломаты назвали страны, поддержавшие российское заявление в ОЗХО Британская делегация при ОЗХО отвергла предложения России по делу Скрипаля В МИД надеются на улучшение ситуации на Корейском полуострове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма109
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции263
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова38
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании101
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»647
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение