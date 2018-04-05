Иностранцам не нужно доплачивать за патент из предыдущего периода

Патент для работающих в РФ иностранцев действует от месяца до года. При этом он оплачивается полностью и заранее. Стоимость патента рассчитывают, основываясь на дефляторе, установленном Минэком, и региональном коэффициенте. Эти ставки меняются каждый год. Может сложиться ситуация, когда гражданин другой страны оплатит патент на длительный срок, и патент действует в следующем году, когда дефлятор поменяется. Специалисты Минфина отмечают, что увеличивающие налоговое бремя законодательные акты не имеют обратной силы, и в таких случаях за патент доплачивать не нужно.