Иностранцам не нужно доплачивать за патент из предыдущего периода 

Патент для работающих в РФ иностранцев действует от месяца до года. При этом он оплачивается полностью и заранее.
Стоимость патента рассчитывают, основываясь на дефляторе, установленном Минэком, и региональном коэффициенте. Эти ставки меняются каждый год.
Может сложиться ситуация, когда гражданин другой страны оплатит патент на длительный срок, и патент действует в следующем году, когда дефлятор поменяется. Специалисты Минфина отмечают, что увеличивающие налоговое бремя законодательные акты не имеют обратной силы, и в таких случаях за патент доплачивать не нужно.