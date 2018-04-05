На Ямале закрыт проезд по зимнику Уренгой — Красноселькуп

На Ямале временно прекращено движение по автозимнику Уренгой — Красноселькуп. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу, проезд по сезонной дороге закрыт до особо распоряжения.

«Чтобы не попасть в беду на зимней дороге перед выездом в первую очередь необходимо узнать прогноз погоды не на один день выезда, а на дня три — четыре вперед и не выезжать, ни в коем случае при неблагоприятных погодных условиях. Также необходимо проверить транспортное средство, устранить все даже незначительные поломки автомобиля, обязательно предупредить своих знакомых и родственников в какой населенный пункт предстоит поездка», — подчеркивают в ведомстве.