Отдых в Тайланде закончился для нижегородки инсультом

Фото из соцсетей Татьяны ГлотовойОтдых в Тайланде закончился для нижегородки инсультомИнформация о том, что с нижегородкой Ольгой Еруновой случился инсульт, появилась на страницах в соцсетях ее сестры Татьяны Глотовой.

Ольга с мужем и маленьким сыном уже готовились к возвращению домой из Пхукета, когда женщина внезапно потеряла сознание. Врачи диагностировали инсульт.

Сейчас Ольга лечится в больнице в Бангкоке , муж находится рядом с ней — однако у семьи нет никаких сомнений, что счет, который выставит им больница, будет намного больше страховой суммы.

Да, перед вылетом Ольга покупала медицинскую страховку и страховая компания готова компенсировать расходы, но — далеко не в полном объеме.

Сейчас сестра Ольги начала кампанию по сбору средств. Татьяна надеется, что эти деньги помогут расплатиться с больницей в Тайланде, перевести Ольгу в Россию и провести несколько курсов реабилитации.

«У Сергея нет переводчика, т.к. у переводчиков от страховой компании нет знаний медицин.терминологии. Нам нужна любая помощь! Юридическая помощь, помощь в решении вопроса о быстром переводе денег (у Сергея карта не подходит для больших сумм), нам нужна ВАША МОЛИТВА, максимальный репост, может, через «сарафанное радио» выйдем на русских в Тайланде, кто мог бы помочь. Сергей там очень ограничен возможностями, интернета нет (только временами, где есть wi-fi). Ему нужна помощь в грамотном составлении долгового обязательства, что мы возместим все расходы по лечению.

Умоляю Вас, родные мои, знакомые и незнакомые, отзовитесь. Помогите спасти мою сестрёнку! Я буду молиться за всех ВАС!» — пишет Татьяна.

Все подробности этой истории можно прочитать на страницах Татьяны Глотовой в Фейсбуке: https://www.facebook.com/profile.php?id=100025279803859

И ВКонтакте: https://vk.com/id204450873