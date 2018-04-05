Ещё
Лавров подчеркнул важность укрепления доверия для разрядки ситуации в Европе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров подчеркнул важность укрепления доверия для разрядки ситуации в Европе 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Укрепление атмосферы доверия в Европе, в том числе на деловом уровне, приобретает особую актуальность в условиях сложившейся непростой ситуации. Об этом говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам форума «Северное измерение» в Санкт-Петербурге. Приветствие зачитал директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
"Ваши традиционные встречи, которые неизменно отличают представительный состав участников и насыщенная повестка дня, свидетельствуют о востребованности деполитизированного диалога в интересах продвижения взаимовыгодного сотрудничества на севере Европы, — отметил глава МИД РФ. — В нынешней непростой ситуации на европейском континенте усилия, направленные на поддержание атмосферы доверия, взаимопонимания и добрососедства, особенно актуальны".
Как указал министр, «трудно переоценить в этой связи роль Делового совета „Северного измерения“, Ассоциации европейского бизнеса, а также плодотворных контактов по линии законодательных властей стран региона».
"Вам предстоит обсудить широкий спектр вопросов, связанных с выработкой оптимальных путей обеспечения устойчивого экономического развития, реализации инновационных идей и инициатив, повышения эффективности партнерства между государством и предпринимательским сообществом, — продолжил Лавров. — Убежден, что итоги дискуссий будут содействовать расширению взаимодействия в нашем общем регионе".
"Северное Измерение" является общим проектом ЕС, Исландии, Норвегии и России. Его политика направлена на выработку общих принципов диалога и партнерства, укрепление стабильности и социального благосостояния, развитие экономического сотрудничества, интеграции и конкурентоспособности, устойчивого развития в Северной Европе.
ТАСС: последние новости
На одной из стройплощадок Краснодара произошла массовая драка Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта Симферополя увеличится на 500 м Комитет Госдумы по транспорту не поддержал проект о выдаче водительских прав с 16 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма112
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции263
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова41
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании104
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»648
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение