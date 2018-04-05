Лавров подчеркнул важность укрепления доверия для разрядки ситуации в Европе

"Ваши традиционные встречи, которые неизменно отличают представительный состав участников и насыщенная повестка дня, свидетельствуют о востребованности деполитизированного диалога в интересах продвижения взаимовыгодного сотрудничества на севере Европы, — отметил глава МИД РФ. — В нынешней непростой ситуации на европейском континенте усилия, направленные на поддержание атмосферы доверия, взаимопонимания и добрососедства, особенно актуальны".

Как указал министр, «трудно переоценить в этой связи роль Делового совета „Северного измерения“, Ассоциации европейского бизнеса, а также плодотворных контактов по линии законодательных властей стран региона».

"Вам предстоит обсудить широкий спектр вопросов, связанных с выработкой оптимальных путей обеспечения устойчивого экономического развития, реализации инновационных идей и инициатив, повышения эффективности партнерства между государством и предпринимательским сообществом, — продолжил Лавров. — Убежден, что итоги дискуссий будут содействовать расширению взаимодействия в нашем общем регионе".