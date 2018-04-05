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В Татарстане предложили открыть еще 59 пляжей
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В Татарстане предложили открыть еще 59 пляжей 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Еще 59 пляжей предложили оборудовать в Татарстане, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
По словам министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафиса Хабибуллина, за последние 10 лет в республике количество погибших на водных объектах снизилось в 2,7 Раза — с 259 до 94. При этом все трагические случаи произошли в необорудованных местах отдыха. В связи с этим Рафис Хабибуллин предложил оборудовать в республике еще 59 пляжей. Пока в Татарстане их насчитывается 35.
«Мы совместно с городами и районами провели работу и определили 59 мест, где рельеф дна и местоположение позволяют оборудовать пляж. Находятся они в 28 муниципальных образованиях, в том числе в районах с высокими рисками», — сказал он, отметив, что в ближайшие 5 лет планируется благоустроить 18 пляжей, в том числе 4 пляжа — в текущем году.
При этом министр признался, что штрафы за купание в несанкционированных местах — не эффективная мера.
«Мы должны создать условия для цивилизованного отдыха наших людей. Если человек будет знать, что он сможет не только искупаться, но также перекусить, взять напрокат снаряжение и спортивный инвентарь он, конечно, будет отдыхать в благоустроенном месте. Во всех остальных местах отдых на воде необходимо жестко пресекать», — считает Рафис Хабибуллин.
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