В Татарстане предложили открыть еще 59 пляжей

Еще 59 пляжей предложили оборудовать в Татарстане , сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

По словам министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафиса Хабибуллина, за последние 10 лет в республике количество погибших на водных объектах снизилось в 2,7 Раза — с 259 до 94. При этом все трагические случаи произошли в необорудованных местах отдыха. В связи с этим Рафис Хабибуллин предложил оборудовать в республике еще 59 пляжей. Пока в Татарстане их насчитывается 35.

«Мы совместно с городами и районами провели работу и определили 59 мест, где рельеф дна и местоположение позволяют оборудовать пляж. Находятся они в 28 муниципальных образованиях, в том числе в районах с высокими рисками», — сказал он, отметив, что в ближайшие 5 лет планируется благоустроить 18 пляжей, в том числе 4 пляжа — в текущем году.

При этом министр признался, что штрафы за купание в несанкционированных местах — не эффективная мера.

«Мы должны создать условия для цивилизованного отдыха наших людей. Если человек будет знать, что он сможет не только искупаться, но также перекусить, взять напрокат снаряжение и спортивный инвентарь он, конечно, будет отдыхать в благоустроенном месте. Во всех остальных местах отдых на воде необходимо жестко пресекать», — считает Рафис Хабибуллин.