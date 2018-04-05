Где в Татарстане появятся новые пляжи? Список

В 2018 году оборудуют два новых пляжа

В 2018 году планируется обустроить два новых пляжа:

Лаишево , набережная реки Камы;в поселке Заовражный Каратай Камско-Устьинского района, пляж на реке Карамалке.

Кроме того, в этом году реконструируют два существующих пляжа:

в поселке Красный Ключ Нижнекамского района, на набережной реки Камы;в микрорайоне Заинск-2 Заинского района.

До 2020 года в Татарстане откроют и реконструируют 14 пляжей по адресам: