Где в Татарстане появятся новые пляжи? Список 

В 2018 году оборудуют два новых пляжа
В 2018 году планируется обустроить два новых пляжа:
в Лаишево, набережная реки Камы;в поселке Заовражный Каратай Камско-Устьинского района, пляж на реке Карамалке.
Кроме того, в этом году реконструируют два существующих пляжа:
в поселке Красный Ключ Нижнекамского района, на набережной реки Камы;в микрорайоне Заинск-2 Заинского района.
До 2020 года в Татарстане откроют и реконструируют 14 пляжей по адресам:
Казань, озеро и прибрежная территория в Парке Победы;Казань, пляж «Локомотив»;Тетюши, пляж на Волге;Деревня Ржавец Спасского района, пляж на Волге;Нурлат, пляж на реке Кондурча;Мензелинск, городской пляж на реке Мензеля;Мамадыш, городской пляж на Вятке;Боровое Матюшино, пляж «Санта» на Волге;Елабуга, зона отдыха «Криуши»;Поселок Алексеевское, набережная реки Камы около ул. Гагарина;Село Актаныш, пляж на озере Иске Идель;Рыбная Слобода, пляж на Каме;Камские Поляны, набережная реки Камы;Верхний Услон, зона дебаркадера набережной.