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Детский сад в Зоологическом пер. могут ввести в эксплуатацию в апреле-июне
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Детский сад в Зоологическом пер. могут ввести в эксплуатацию в апреле-июне 

Агентство «Москва» 1 час назад
Детский сад в Зоологическом пер. в центре Москвы могут ввести в эксплуатацию в апреле-июне 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.
«Детский сад на 125 мест в центре Москвы по адресу: Зоологический пер., д. 10а будет введен в эксплуатацию летом этого года. В настоящее время на объекте полностью выполнены строительно-монтажные и фасадные работы, внутренняя отделка и монтаж оборудования. Строители завершают благоустройство прилегающей территории. Ввод планируется во II квартале», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
В пресс-службе уточнили, что здание детского сада построено на месте сноса здания отселенного ДОУ №521. Общая площадь трехэтажного здания ДОУ составляет 2 тыс. 164 кв. м. В детском саду размещены пять групп детей: на первом этаже группа младшего возраста (от трех до четырех лет), на втором этаже — две группы младшего и среднего возраста (от четырех до пяти и от пяти до шести лет), на третьем этаже — две группы среднего и старшего возраста (от шести до семи лет).
«В здании также предусмотрены вестибюль с охраной, административные помещения, медпункт, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой. Фасад здания облицован из фиброцементных плит, оконные блоки из полимерных материалов, облицовка цоколя — из керамогранита, крыльцо и наружные ступени — с облицовкой керамогранитом с нескользящей поверхностью», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что расположение ДОУ позволило сохранить существующие деревья, разместить в едином комплексе прогулочные площадки. Групповые площадки отделены друг от друга полосами зелени из кустарников. В ДОУ будет предусмотрена возможность совместного воспитания детей с ограниченными возможностями — для удобства маломобильных групп будут оборудованы пандусы и тактильные указатели, в групповых помещениях предусмотрены отдельные санузлы.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развитие образовательной инфраструктуры остается одним из приоритетов в работе правительства Москвы. В последние годы в условиях устойчивого демографического роста была развернута масштабная программа по строительству ДОУ и школ. В целом столице удалось решить проблему с обеспечением маленьких москвичей местами в детских садах. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию 13 детских садов», — добавил А. Бочкарев.
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