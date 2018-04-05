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Правительство нашло процессуальные издержки на триллион рублей
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Правительство нашло процессуальные издержки на триллион рублей 

Legal.Report 1 час назад
Правительство РФ на своем заседании 5 апреля рассмотрит пакет законопроектов, предусматривающих отнесение к процессуальным издержкам затрат на уничтожение изъятых из незаконного оборота товаров легкой промышленности.
Как считают в кабмине, это позволит максимально оперативно производить уничтожение серого импорта и контрафакта в рамках рассмотрения уголовных и административных дел и снизит затраты на их хранение. По экспертным оценкам, объем теневого рынка товаров легпрома сейчас составляет 1 триллион рублей, это треть от ввозимых и производимых товаров отрасли в стране.
Поправками в УПК и КоАП предлагается обязать привлеченных к ответственности владельцев возмещать процессуальные издержки по уничтожению изъятых товаров. Расчет размера процессуальных издержек планируется производить на основе ставок экологического сбора по группе товаров легкой промышленности. Одновременно исключаются нормы о перечне конфискованных товаров легкой промышленности, подлежащих уничтожению.
Кроме того, в ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» предполагается предусмотреть «простой и понятный» порядок уничтожения изъятых из незаконного оборота товаров легкой промышленности, который будет установлен отдельным нормативным правовым актом правительства.
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