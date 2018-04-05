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Депутат красноярского горсовета задержан по подозрению в получении взятки
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Депутат красноярского горсовета задержан по подозрению в получении взятки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Аркадий Волков возглавлет в горсовете постоянную комиссию по ЖКХ и транспорту. Горожане знают его и по проекту «Машина добрых дел». Этот проект предполагает оказание помощи пожилым, малоимущим, инвалидам. Аркадий Волков в соцсетях и СМИ не раз рассказыал о том, как дома у этих людей благодаря его помощи был сделан ремонт, заменена сантехника или электропроводка и т.д.
Как сейчас сообщает пресс-служба Следственного комитета, перечисленные работы выполняли нанятые слесари-сантехники, электрики, другие специалисты. Депутат в их распоряжение предоставил свой автомобиль «ГАЗ-27527». А чтобы заплатить за работу участникам проекта, Аркадий Волков, по версии следствия, попросил заместителя гендиректора компании «КрасТЭК» устроить на работу трех сотрудников, которые на самом деле работали в проекте депутата. Взамен, как сообщают в Следкоме, Волков пообещал руководителю компании «КрасТЭК» общее покровительство. Соответственно, если тот откажет в трудоустройстве — препятствовать нормальной работе предприятия, в частности, увеличить число его проверок надзорными органами. Руководитель компании согласился на условия депутата и оформил на работу трех человек.
Работники, занятые в проекте, были трудоустроены в «КрасТЭК» в марте 2016 года. За год, то есть до марта 2017-го, им из средств предприятия было выплачено более 430 тысяч рублей.
По данным следствия, Аркадий Волков свои обещания, данные руководителю «КрасТЭКа», сдержал. В частности, он как депутат настоял на внесении в схему теплоснабжения Красноярска изменений в интересах предприятия.
Сейчас Аркадий Волков задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Фото: dela.ru
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