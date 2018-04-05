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«Ломоносовский обоз» посетит единственное в Челябинске предприятие
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«Ломоносовский обоз» посетит единственное в Челябинске предприятие 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В начале следующей недели, 9 апреля, в Челябинск приедут участники международного культурно–просветительского проекта «Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России». 100 лучших школьников России и СНГ посетят Челябинский электровозоремонтный завод.
Школьникам устроят экскурсию по предприятию и встречу со специалистами железнодорожного машиностроения. Для многих школьников такая экскурсия и интересные знания о работе крупного завода могут стать для юных дарований ориентиром в выборе будущей профессии.
— Проект «Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России» один из немногих, который «вживую» знакомит старшеклассников с промышленными предприятиями и профессиями, востребованными на производстве, — говорит сооснователь Международного Ломоносовского Клуба Дмитрий Пунин. — Мы благодарим «ЛокоТех» за предоставленную возможность познакомится с такой близкой и такой «неизвестной» отраслью.
Помимо посещения Челябинского завода участники проекта «Ломоносовский Обоз. Промышленное сердце России» смогут обсудить решение реальных задач промышленного сектора экономики, туризма, образования и науки Урала.
В целом «Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России» со 2 по 16 апреля проедет по предприятиям Тюменской, Челябинской, Свердловской областей и Пермского края.
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