Ещё
Число оказанных в Подмосковье в январе-марте градостроительных услуг за счет цифровизации выросло на 30%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма

Число оказанных в Подмосковье в январе-марте градостроительных услуг за счет цифровизации выросло на 30% 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
Количество услуг в градостроительной сфере, оказанных жителям Подмосковья в январе-марте 2018 г., выросло на 30% благодаря их переводу в электронный вид, сообщили в пресс-службе Главархитектуры Московской области со ссылкой на ее начальника Владислава Гордиенко.
«За I квартал 2018 г. подготовлено порядка 11 тыс. ГПЗУ на ИЖС, выдано более 6 тыс. ордеров для производства земляных работ, а также присвоено более 20 тыс. адресов, что в среднем на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 г. Это один из показателей пользы цифровизации услуг. Подать заявление теперь можно дистанционно через региональный портал в любое удобное время и вне зависимости от местонахождения», — приводятся в сообщении слова В. Гордиенко.
Также он отметил, что в рамках оказания консультативной поддержки заявителей на базе Главархитектуры еженедельно проводятся вебинары, в ходе которых можно задать специалистам интересующие вопросы по порядку оказания услуг.
«Главархитектурой Московской области совместно с органами местного самоуправления проведена масштабная работа по цифровизации государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере — перевод их в электронный вид, а также по утверждению единых стандартов процедур оказания услуг на всей территории региона. Оптимизация госуслуг позволила достичь снижения сроков их оказания, повысить качество и доступность», — пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что самыми востребованными услугами среди жителей Подмосковья являются выдача градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (ГПЗУ на ИЖС), ордеров на право производства земляных работ, присвоение адреса объекту недвижимости, порубочный билет и перепланировка жилых помещений. С 2017 г. данные услуги предоставляются в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Агентство «Москва»: последние новости
В ЛДПР призвали отказаться от труда мигрантов в России Госдума поддержала проект о праве прокуроров обращаться в суд для госпитализации больных туберкулезом Более 25 тыс. новых парковочных мест планируют создать до конца года во дворах домов в Подмосковье
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции260
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании131
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»622
Отменим взносы за капремонт
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова16
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение