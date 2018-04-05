Число оказанных в Подмосковье в январе-марте градостроительных услуг за счет цифровизации выросло на 30%

Количество услуг в градостроительной сфере, оказанных жителям Подмосковья в январе-марте 2018 г., выросло на 30% благодаря их переводу в электронный вид, сообщили в пресс-службе Главархитектуры Московской области со ссылкой на ее начальника Владислава Гордиенко.

«За I квартал 2018 г. подготовлено порядка 11 тыс. ГПЗУ на ИЖС, выдано более 6 тыс. ордеров для производства земляных работ, а также присвоено более 20 тыс. адресов, что в среднем на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 г. Это один из показателей пользы цифровизации услуг. Подать заявление теперь можно дистанционно через региональный портал в любое удобное время и вне зависимости от местонахождения», — приводятся в сообщении слова В. Гордиенко.

Также он отметил, что в рамках оказания консультативной поддержки заявителей на базе Главархитектуры еженедельно проводятся вебинары, в ходе которых можно задать специалистам интересующие вопросы по порядку оказания услуг.

«Главархитектурой Московской области совместно с органами местного самоуправления проведена масштабная работа по цифровизации государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере — перевод их в электронный вид, а также по утверждению единых стандартов процедур оказания услуг на всей территории региона. Оптимизация госуслуг позволила достичь снижения сроков их оказания, повысить качество и доступность», — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что самыми востребованными услугами среди жителей Подмосковья являются выдача градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (ГПЗУ на ИЖС), ордеров на право производства земляных работ, присвоение адреса объекту недвижимости, порубочный билет и перепланировка жилых помещений. С 2017 г. данные услуги предоставляются в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг.