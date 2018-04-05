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Тува откажется от закупок семян зерновых
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Тува откажется от закупок семян зерновых 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сейчас аграрии используют в основном привозное сырье. По данным минсельхоза РТ, они ежегодно вынуждены закупать за пределами региона порядка 5000 тонн семян. Расходы — через меры поддержки сельхозпроизводителей — в значительной мере покрывает бюджет.
— Для того чтобы переломить ситуацию, настраиваем крестьянские хозяйства и агрохолдинги на обязательное формирование собственной семеноводческой базы. Стимулировать будем с помощью субсидий, — пояснил корреспонденту «РГ» министр сельского хозяйства и продовольствия Тувы Эртине Данзы-Белек.
Уже выделены средства на приобретение 830 тонн семян. Из 6,2 тысячи распаханных гектаров на их долю отводят 4,1 тысячи.
"Расписан" и будущий урожай. Пять из шести с лишним тысячи запланированных тонн пшеницы, ячменя и овса собираются заложить на семена. Это обеспечит республиканский зерновой фонд на 2019 год.
— Безусловно, используем культуры и сорта, адаптированные к зоне рискованного земледелия. Мягкую яровую пшеницу «Чагытай», например, тувинские селекционеры вывели специально для наших резко-континентальных условий, — сообщил Эртине Данзы-Белек.
Стоит отметить, с появлением зернового фонда ежегодное субсидирование хозяйств на закупку семян прекратится. Такой поддержкой можно будет воспользоваться только раз. В дальнейшем придется рассчитывать на свой сформированный осенью резерв. Не откажет, конечно, в помощи и республиканский, но — уже за отдельную плату.
Пока принимаемые минсельхозом меры по развитию зерноводства направлены исключительно на обеспечение собственных потребностей Тувы. Если опыт окажется положительным, через два-три года, когда механизм работы семенного фонда будет отлажен, не исключается и выход на внешние, в том числе зарубежные, рынки.
Справка «РГ»
В прошлом году посевные площади в Туве сократились на пять процентов. Зерновыми, стоимость производства которых, по оценкам специалистов, превысила разумные величины, заняли на 40 процентов меньше земель, чем в 2016-м. Значительная часть фермеров переориентировалась на выращивание технических культур, увеличив их посевы за год на 12 процентов. Сказался и рост поголовья скота: потребовались дополнительные объемы кормов.
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