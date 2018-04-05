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Сумароков покидает пост начальника ГУИП Омской области
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Сумароков покидает пост начальника ГУИП Омской области 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает портал Om1.
Руководитель главного управления информационной политики Станислав Сумароков решил покинуть свой пост. Он написал завяление об увольнении по собственному желанию.
«В понедельник заканчивается испытательный срок, начавшийся с момента назначения врио губернатора Омской области Александра Буркова. Я еще раз основательно взвесил все плюсы и минусы и определился, какие еще знания и опыт мне нужны для того, чтобы двигаться к новым целям», — цитирует слова Сумарокова Om1.
Отметим, что, по данным СМИ, врио руководителя ГУИП пока станет Анастасия Гуливатенко. Она является руководителем пресс-службы губернатора.
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