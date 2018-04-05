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WWF показала исчезнувшие райские уголки земли с помощью travel-блогеров
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WWF показала исчезнувшие райские уголки земли с помощью travel-блогеров 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Кристально чистые голубые океаны, коралловые рифы и заснеженные ледники — традиционные пейзажи необыкновенной красоты, которые вы могли видеть в Instagram на страничках популярных travel-блогеров. Всемирный фонд дикой природы WWF решил воспользоваться их аккаунтами для своей новой эко-иницитативы.
Организация попросила известных путешественников, активно ведущих страничку в Instagram, разместить в своих профилях фотографии красивейших уголков земли, которых, к сожалению, уже не существует. Точнее, сами места, конечно, никуда не делись, но выглядят они совсем не так как раньше.
Однако об этом не знали подписчики блогеров — они восхищались опубликованными снимками, признаваясь, что мечтали бы там побывать.
Спустя несколько дней блогеры рассказали вдохновленным подписчикам, что такой красоты на планете больше нет, и показали то, как выглядят эти пляжи, рифы и ледники теперь.
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Этой кампанией блогеры и WWF призывают каждого заботиться о планете здесь и сейчас, предпринимая решительные действия по защите окружающей среды под тегом #TooLatergram.
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