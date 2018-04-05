Телескоп Hubble наблюдал самую далекую и древнюю звезду

Эффект гравитационного линзирования позволил телескопу Hubble сфотографировать звезду, расстояние от которой до Земли составляет 9 млрд световых лет. На сегодняшний день этот одинарный объект установил рекорд наблюдений за всю историю. До этого космическая обсерватория Hubble уже фиксировала очень удаленные от Солнечной системы галактики. Так, в 2016 году астрономам удалось получить снимки галактики Gn-Z11, расстояние от которой до Земли составляет 13,4 млрд световых лет, то есть она находится всего в 400 млн световых лет от предполагаемого места Большого взрыва. Однако галактики увидеть намного проще, чем такие одиночные объекты, как звезды. Наблюдать звезду, расстояние до которой превышает 100 млн световых лет, уже невозможно. Однако ученым очень повезло с новой звездой, которая получила название «Икар» (официально название MACS J1149 LS1). Астрономы, сделавшие открытие, говорят, что другие подобные наложения «космических линз», вероятно, наконец позволят им увидеть самые ранние звезды Вселенной, а не только сверхновые светила и гамма-вспышки. Увидеть такую звезду (в астрономической науке такие светила называют обычными — не сверхновыми) ученым позволило смещение ее положения в галактике. Тогда свет от «Икара» начал проходить через окрестности другого светила, небольшого карлика, похожего на Солнце, в результате свечение звезды увеличилось в 600 раз, что и позволило сделать это открытие.

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