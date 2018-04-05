«Почта России» может стать непубличным акционерным обществом

Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенатором, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«В результате предусмотренной законопроектом реорганизации Общество способно стать одним из образцов клиентоориентированной компании федерального уровня», — считают авторы законопроекта.

В документе предлагается реорганизовать « Почту России » в акционерное общество, стопроцентным собственником которого будет Российская Федерация . Правительство получит право назначать членов Совета директоров, который будет нанимать генерального директора.

«Необходимо отметить, что ряд проблем, препятствующих стабильному развитию потенциала Предприятия, связан с его устаревшей организационно-правовой формой, не отвечающей современным экономическим реалиям», — подчёркивают авторы законопроекта.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект устанавливает принципы, на основе которых будет осуществляться реорганизация «Почты России» и её дальнейшая деятельность.

По словам авторов законопроекта, переход «Почты России» в конкурентное поле позволит «создаст условия, при которых большие объемы прибыли компании направляются на социальные функции», а также «повысит степень ее ориентирвоанности на работу с каждым конкретным потребителем».

Также отмечается, что законопроект стал ответом на давно существующий в обществе запрос на реформирование государственной почтовой службы.