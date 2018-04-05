«Почта России» может стать непубличным акционерным обществом 

Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенатором, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
«В результате предусмотренной законопроектом реорганизации Общество способно стать одним из образцов клиентоориентированной компании федерального уровня», — считают авторы законопроекта.
В документе предлагается реорганизовать «Почту России» в акционерное общество, стопроцентным собственником которого будет Российская Федерация. Правительство получит право назначать членов Совета директоров, который будет нанимать генерального директора.
«Необходимо отметить, что ряд проблем, препятствующих стабильному развитию потенциала Предприятия, связан с его устаревшей организационно-правовой формой, не отвечающей современным экономическим реалиям», — подчёркивают авторы законопроекта.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект устанавливает принципы, на основе которых будет осуществляться реорганизация «Почты России» и её дальнейшая деятельность.
По словам авторов законопроекта, переход «Почты России» в конкурентное поле позволит «создаст условия, при которых большие объемы прибыли компании направляются на социальные функции», а также «повысит степень ее ориентирвоанности на работу с каждым конкретным потребителем».
Также отмечается, что законопроект стал ответом на давно существующий в обществе запрос на реформирование государственной почтовой службы.