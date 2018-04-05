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Эксперты рассказали о 12 неожиданных фактах о сосках
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Эксперты рассказали о 12 неожиданных фактах о сосках 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Соски есть у каждого человека и развиваются они раньше половых органов. Эксперты представили 12 неожиданных фактов о данном участке тела, способных удивить многих. Как стало известно МедикФоруму, на ареоле соска есть небольшие точки, напоминающие маленькие прыщики. Ученые называют их железами Монтгомери. В них содержится жидкость, предназначенная, вероятнее всего, для смазывания ареолы. Особенно выделяются «прыщики» в период беременности, а согласно одному из исследований, чем больше у будущей мамы таких точек, тем легче она начнет кормление. Соски отличаются по размеру, форме и оттенку. В коже ареола содержится два пигмента, коричневый и красный, поэтому ее цвет, от бледно-розового до насыщенно-коричневого, зависит от их концентрации. Ободок вокруг соска темнеет в период беременности. Соски для большинства женщин являются эрогенной зоной. В 2011 году исследователи провели эксперимент, изучив показания МРТ головного мозга дам во время стимуляции бугорков на груди. Оказалось, при этом активируются те же участки, что и при воздействии на клитор и влагалище. Существует даже «соскооргазм», но крайне редко. На ареоле имеются волосяные фолликулы, поэтому появляются редкие волоски. Их можно обрезать ножницами или удалить лазером в салоне, но не выщипывать. В случае чрезмерной «волосатости» груди, следует обратиться к специалисту. У 10-20% женщин соски втянуты из-за коротких молочных протоков, но это не опасно, если это их привычное состояние. В случае внезапной перемены нужно срочно бежать к врачу-маммологу. Соскам не очень нравятся занятия в тренажерном зале, так как их чувствительная кожа повреждается трением. Перед тренировкой можно увлажнить бугорки кремом или вазелином. Пирсинг на сосках — сексуально, но небезопасно. При прокалывании повышается риск инфекций, мастита, заражения гепатитом или СПИДом. Очень редко, но встречаются люди с тремя или четырьмя сосками. В 2012 году медики зафиксировали у мужчины 7 подобных образований.
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