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Кладбище готовят к празднику
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Кладбище готовят к празднику 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации г. Владимира
В преддверии большого православного праздника муниципальное казённое учреждение «Благоустройство» продолжает приводить городские кладбища в порядок. Такое распоряжение дал лично глава администрации города Владимира Андрей Шохин
«Служба, отвечающая за чистоту и порядок на погосте в Улыбышево и в районе деревни Высоково, была усилена уборочной техникой. С начала этой недели на расчистке аллей работает грейдер, асфальт и плиточное покрытие обрабатывает трактор с навесными щетками», — сообщают в мэрии.
Также рабочие производят обрезку веток и удаление аварийных деревьев. Особое внимание «Благоустройство» уделяет вывозу мусора с контейнерных площадок. А для посетителей кладбища обновили информационные щиты, видимо, чтобы те не заблудились.
Мэрия просит владимирцев присылать замечания по качеству работ на интернет-портал горадминистрации мойвладимир.рф или сообщить о проблеме управления ЖКХ 53-18-98  Напомним, что мэрия также снизила стоимость проезда на «пасхальные» маршрутки. Он в праздничный день составит от 45 до 50 рублей.
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