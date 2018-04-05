Кладбище готовят к празднику

В преддверии большого православного праздника муниципальное казённое учреждение «Благоустройство» продолжает приводить городские кладбища в порядок. Такое распоряжение дал лично глава администрации города Владимира Андрей Шохин

«Служба, отвечающая за чистоту и порядок на погосте в Улыбышево и в районе деревни Высоково, была усилена уборочной техникой. С начала этой недели на расчистке аллей работает грейдер, асфальт и плиточное покрытие обрабатывает трактор с навесными щетками», — сообщают в мэрии.

Также рабочие производят обрезку веток и удаление аварийных деревьев. Особое внимание «Благоустройство» уделяет вывозу мусора с контейнерных площадок. А для посетителей кладбища обновили информационные щиты, видимо, чтобы те не заблудились.

Мэрия просит владимирцев присылать замечания по качеству работ на интернет-портал горадминистрации мойвладимир.рф или сообщить о проблеме управления ЖКХ 53-18-98 Напомним, что мэрия также снизила стоимость проезда на «пасхальные» маршрутки. Он в праздничный день составит от 45 до 50 рублей.