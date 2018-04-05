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ФСБ на «Заводе имени Свердлова» проверяла информацию о контрагентах предприятия
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ФСБ на «Заводе имени Свердлова» проверяла информацию о контрагентах предприятия 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники ФСБ России провели проверочное мероприятие на ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» (г. Дзержинск, Нижегородская область). 28 марта они провели обследование помещений в целях проверки информации о деятельности контрагентов завода, сообщается на сайте предприятия.
«Каких либо уголовных дел в отношении должностных лиц ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» не возбуждалось, проверки по фактам нецелевого расходования денежных средств не ведутся. Все руководство завода работает в штатном режиме», — подчеркивается в сообщении.
Официальный комментарий был размещен на сайте завода после распространения в СМИ сведений, что сотрудники ФСБ России провели на предприятии обыски по фактам незаконного использования бюджетных средств, а также по другим вопросам.
ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» является базовым предприятием боеприпасной отрасли страны. Предприятие выпускает широкий спектр взрывчатых материалов, литых и прессованных шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.
Фото: официальный сайт ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова».
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