ФСБ на «Заводе имени Свердлова» проверяла информацию о контрагентах предприятия

«Каких либо уголовных дел в отношении должностных лиц ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» не возбуждалось, проверки по фактам нецелевого расходования денежных средств не ведутся. Все руководство завода работает в штатном режиме», — подчеркивается в сообщении.

Официальный комментарий был размещен на сайте завода после распространения в СМИ сведений, что сотрудники ФСБ России провели на предприятии обыски по фактам незаконного использования бюджетных средств, а также по другим вопросам.

ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» является базовым предприятием боеприпасной отрасли страны. Предприятие выпускает широкий спектр взрывчатых материалов, литых и прессованных шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.

Фото: официальный сайт ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова».