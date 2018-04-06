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В Индонезии поймали рыбу с «человеческими зубами»
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В Индонезии поймали рыбу с «человеческими зубами» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Индонезии учитель поймал рыбу, зубы которой напоминают человеческие. На видео с необычным существом обратило внимание издание The Mirror.
Мужчина выловил рыбу на пристани деревни Киминдорес в провинции Западное Папуа. Он подарил ее своему ученику Ахмаду Сесераю (Ahmad Seseray), а тот, перед тем как вручить улов матери, заглянул рыбе в рот и увидел там зубы, напоминающие человеческие. Диковинка привлекла внимание всех жителей деревни. Пойманная рыба напомнила им большеглазого окуня.
Мать мальчика решила не готовить странную рыбу на ужин, а поместить ее в холодильник и заморозить.
В конце января сообщалось о необычном улове омского рыбака — тот поймал четыре рогатых щуки-мутанта. Новость о странных рыбах дошла до британских СМИ.
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