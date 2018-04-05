Индонезийские рыбаки выловили рыбу с человеческими зубами: видео

В отличие от большинства рыб, которые имеют острые зубы, у этого существа зубы плоские, белого цвета, внешне напоминают человеческие.

Рыбаки в Индонезии поймали рыбу с человеческими зубами. На кадрах записи, которые публикует издание The Sun, видно, как местные жители показывают пасть причудливого обитателя подводного мира.

Как правило, у большинства рыб острые зубы. Отличительной особенностью этого чудовища являются ее зубы — белого цвета, квадратные, внешне напоминающие человеческие. Больше ничего необычного в выловленной рыбе нет.

Рыбаки планируют заморозить пойманное существо и показывать ее туристам, как местную достопримечательность.