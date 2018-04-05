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Индонезийские рыбаки выловили рыбу с человеческими зубами: видео
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Индонезийские рыбаки выловили рыбу с человеческими зубами: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В отличие от большинства рыб, которые имеют острые зубы, у этого существа зубы плоские, белого цвета, внешне напоминают человеческие.
Рыбаки в Индонезии поймали рыбу с человеческими зубами. На кадрах записи, которые публикует издание The Sun, видно, как местные жители показывают пасть причудливого обитателя подводного мира.
Как правило, у большинства рыб острые зубы. Отличительной особенностью этого чудовища являются ее зубы — белого цвета, квадратные, внешне напоминающие человеческие. Больше ничего необычного в выловленной рыбе нет.
Рыбаки планируют заморозить пойманное существо и показывать ее туристам, как местную достопримечательность.
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