В Крыму гаражная амнистия коснется не всех автомобилистов 

Наследие «коммунаров»Массив в поселке Молодежное вблизи Симферополя существует уже около 40 лет, но формально его как бы нет. В советские времена здесь был учхоз «Коммунар». Его работники жили в бараке с печным отоплением. А чтобы у людей было место для хранения дров и угля, поблизости с бараком построили сарайчики, которые давали жильцам в качестве подсобных помещений. Оформлять право собственности на строения тогда и в голову никому не приходило. Ведь и само жилье было служебным. Но время шло, не стало Советского Союза, а с ним и «Коммунара», а сарайчики остались. Люди продолжали пользоваться ими, считая своей собственностью. А когда появился газ, многие перестроили свои сарайчики в гаражи. А кто-то пристроил новые, так образовался массив примерно из 50 строений. — В 2010 году мы решили оформить наши гаражи, — рассказал «РГ» активист массива Александр Уваров. — Долго бились над этим, нам постоянно отказывали. Говорили, что они не соответствуют генплану поселка. Наконец, в 2011 году каждому гаражу присвоили номер, и бывшим коммунаровцам дали разрешение на составление проекта землеустройства. Разрешение дали, но до законодательного завершения процедуры дело так и не дошло. Все снова уперлось в отсутствие генплана. Автолюбители продолжали искать разные варианты решения, и в поссовете, по их словам, им предложили выкупить свои гаражи по рыночной стоимости. За 15-20 квадратов недвижимости предложили заплатить 400 тысяч рублей. На такой вариант люди не согласились. — Это ведь наше имущество, которым мы владеем не меньше 40 лет, и по поводу документального оформления его мы не раз обращались в поссовет, — говорит Александр Уваров. Выходом из ситуации могло бы стать создание кооператива, однако автолюбители опасаются, что плата за землю окажется для них неподъемной. Поскольку строения разбросаны на большой площади, только плата за землю может составить около 140 тысяч рублей в год. — Дело в том, что на массиве не все строения являются гаражами, — рассказал другой активист Леонид Хазин. — Для многих это просто сараи, в которых они хранят разный домашний скарб. Это пенсионеры, пользующиеся ими десятилетиями. Если людям сказать, что они должны за это еще и платить, они просто не поймут. По данным самих активистов, массив вошел в новый проект генерального плана поселка, но не как гаражный кооператив, а в качестве частных строений. Их владельцы с тревогой ждут принятия генплана и беспокоятся, что же будет с их гаражами-сараями. «РГ» связалась с администрацией поселка и попыталась выяснить дальнейшую судьбу массива. — У нас три гаражных кооператива, — пояснила глава администрации Молодежненского поселения Ольга Басенко. — Если этот массив вошел в генеральный план поселка, то мы его узаконим. Если нет, то это только «хотелки» людей. Все должно быть строго в рамках закона. Проект находится на согласовании, пояснили в администрации, и это процесс небыстрый. Ориентировочно в окончательном варианте документ может быть принят в июле или августе. Типичная ситуацияИстория жителей бывшего учхоза «Коммунар» в Молодежном далеко не уникальна. Она повторяется во многих населенных пунктах Крыма. И самое сложное в таких случаях — доказать права собственности на строения. — Ко мне с похожими вопросами недавно обращались жители Мирного, — рассказал «РГ» председатель Симферопольского районного совета Михаил Макеев. — Очень много нюансов в вопросах собственности. А главное, как доказать, что тот или иной человек является его законным владельцем. Если эти строения давали людям еще в советское время, как правило, никаких документов на право собственности у них не было. Люди просто получали и пользовались. Но между собственником и пользователем с юридической точки зрения огромная разница. Многих из тех, кто получал эти строения в советское время, уже нет в живых. А кто-то передал свой сарай или гараж в пользование родственникам. Сменились поколения людей, и все это зачастую происходило без каких-либо документов. «Гаражная амнистия», принятая Государственным советом РК, касается гаражных кооперативов, уже имевших такой статус до марта 2014 года, и не учитывает подобных нюансов. Тем не менее проблема касается достаточно широкого круга крымчан и требует более пристального внимания. Местные власти считают, что парламент или правительство Крыма могли бы вернуться к теме собственников гаражей и урегулировать возникающие в процессе реализации амнистии особенности дополнительными подзаконными актами. Попали под кран и «болгарку»В мае минувшего года администрация Симферополя анонсировала снос около 5000 гаражей, установленных незаконно. Вместо них во дворах, там, где это возможно, обещали создать многоярусные парковки. Однако то ли из-за смены руководства муниципалитета, то ли по другим причинам до сноса объектов дело так и не дошло. Игорь Лукашев после вступления в должность главы города лично возглавил комиссию по демонтажу незаконных объектов. Правда, теперь акцент сделан на незаконных шлагбаумах во дворах многоэтажек, мешающих проезду общественного транспорта, и «левых» торговых павильонах. Но о гаражах тоже не забыли. Одним из первых решений обновленная комиссия согласовала снос 89 самых разных объектов, включая шесть гаражей. Под стрелу крана и «болгарку» попали железные коробки, стоящие на инженерных сетях. Демонтаж начали с гаражей, выстроенных на теплотрассе школы-гимназии N25 в Симферополе. Большинство владельцев прислушались к пожеланиям мэрии и демонтировали железную недвижимость сами. А вот в Евпатории с такой же теплотрассы на улице им. 60 лет Октября металлические гаражи местным властям пришлось принудительно эвакуировать на штрафплощадку. Убрать их собственными силами согласились только трое владельцев. Доводы о том, что дома для машин стоят здесь с 80-х годов прошлого века, действия не возымели. Между темСкоро крымчанам придется платить налог на недвижимость, включая гаражи и хозпостройки. Сроки его введения уже несколько раз отодвигались. Теперь, по последним данным, с 1 января 2019 года в республике введут кадастровую оценку земли. Уведомления об уплате по кадастровой оценке жители региона начнут получать с 2020 года. Одним из мотивов проведения «гаражной амнистии» в Крыму было стремление местных властей быстрее узаконить существование кооперативов, и тем самым создать базу для налоговых поступлений в бюджет. КомментарийЕвгения Добрыня, председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Государственного совета Крыма:— «Гаражная амнистия», если ее так называть, касается только уже зарегистрированных кооперативов. На случаи, подобные тому, что произошел в Молодежном, она не распространяется. Насколько я понимаю эту ситуацию, там владельцам гаражей-сараев нужно либо напрямую договариваться с администрацией поселка, чтобы их включили в генеральный план развития и тогда узаконили, либо, если они действительно десятилетиями пользовались этими постройками, идти в суд и через его решение урегулировать свой статус. Какого-то универсального решения проблемы в данном случае я не вижу.