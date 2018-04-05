Губернатор уехал к Путину на совет

Речь пойдет об экономике, в первую очередь — о развитии конкуренции в регионах.

«Будут рассмотрены меры для достижения целей, сформулированных в Указе Президента об основных направлениях госполитики по развитию конкуренции», — рассказали в пресс-службе областной администрации.

Этот указ Владимир Путин подписал в конце прошлого года. В нем идет речь о том, что развитие конкуренции должно улучшить жизнь людей «за счёт расширения ассортимента товаров, услуг, повышения их качества и снижения цен». Также речь идет о борьбе с монополиями в разных сферах — например, ЖКХ.

Заседание Госсовета пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.