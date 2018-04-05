Губернатор уехал к Путину на совет 

Губернатор Сергей Ситников сегодня примет участие в Государственном совете, который пройдет в Москве, узнал KOSTROMA.TODAY. Заседание Госсовета проведет Владимир Путин.
Речь пойдет об экономике, в первую очередь — о развитии конкуренции в регионах.
«Будут рассмотрены меры для достижения целей, сформулированных в Указе Президента об основных направлениях госполитики по развитию конкуренции», — рассказали в пресс-службе областной администрации.
Этот указ Владимир Путин подписал в конце прошлого года. В нем идет речь о том, что развитие конкуренции должно улучшить жизнь людей «за счёт расширения ассортимента товаров, услуг, повышения их качества и снижения цен». Также речь идет о борьбе с монополиями в разных сферах — например, ЖКХ.
Заседание Госсовета пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.