В Международном аэропорту Владивостока открылась фотовыставка истории старообрядчества Приморья 

Она открылась 3 апреля.
Международный аэропорт Владивосток сообщает об открытии фотовыставки «Дни Романовки» японского ученого Ямадзао Сабуро. Экспозиция из собрания Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева посвящена русскому старообрядческому селу в Маньчжурии, сообщает пресс-служба аэропорта.
Выставка «Дни Романовки» музея Арсеньева начала работу в аэропорту Владивостока. Коллекция фотографий из собрания приморского музея — единственные в мире фотодокументы традиционного уклада жизни староверов.
Автор фотографий, представленных на выставке — японский учёный-биохимик Ямадзоэ Сабуро передал непростую историю жизни русского старообрядческого села Романовка. Поселение возникло посреди Маньчжурии, неподалёку от линии Китайско-Восточной железной дороги между городами Харбин и Муданьцзян.
В 1930-х годах его основали крестьяне-староверы, бежавшие на край страны от коллективизации и репрессий. Название села — своего рода дань памяти российской императорской фамилии. Основная идея выставки — показать старообрядцев, уклад и особенности жизни того времени.
Марина Теплина, посетитель выставки:
— Эти фотографии чуть приоткрывают нам дверь в прошлое, рассматривая их, погружаешься в атмосферу тех лет. Интересно не только рассматривать портреты, но и читать рассказы людей, которые изображены на этих фото. Вкупе они ярко демонстрируют детали жизни, традиции староверов, которые они бережно хранили, трудолюбие и мужество людей этого поселения.
Фотовыставка «Дни Романовки» представляет уникальные фотоработы, которые являются единственной коллекцией изображений старообрядческого села Романовка. Рядом с фотографиями размещены рассказы людей этого поселения, которые повествуют о необычном укладе жизни его жителей.
Экспозиция архивных фотографий размещена на третьем этаже аэровокзального комплекса и будет открыта для пассажиров и гостей Международного аэропорта Владивосток до июля 2018 года.
Об аэропорте Владивосток
Международный аэропорт Владивосток (http://vvo.aero/) образован в 1932 году. Является одним из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В 2017 году услугами аэропорта воспользовались почти 2,2 млн человек. В январе-феврале 2018 года аэропорт обслужил 315 000 пассажиров (на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года). Маршрутная сеть насчитывает 45 направлений, полеты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний. Аэропорт удостоен премии Routes Asia 2018 Marketing Awards в категории «Аэропорт с пассажиропотоком до 4 млн пассажиров». Комфортность нового пассажирского терминала, рассчитанного на 3,5 млн пассажиров, соответствует уровню «С» IATA. С февраля 2017 года собственником 52,16% акций АО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» является консорциум инвесторов в составе промышленной группы «Базовый Элемент», Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Changi Airports International (Сингапур).