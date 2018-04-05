В Международном аэропорту Владивостока открылась фотовыставка истории старообрядчества Приморья

Она открылась 3 апреля.

Международный аэропорт Владивосток сообщает об открытии фотовыставки «Дни Романовки» японского ученого Ямадзао Сабуро. Экспозиция из собрания Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева посвящена русскому старообрядческому селу в Маньчжурии, сообщает пресс-служба аэропорта.

Выставка «Дни Романовки» музея Арсеньева начала работу в аэропорту Владивостока. Коллекция фотографий из собрания приморского музея — единственные в мире фотодокументы традиционного уклада жизни староверов.

Автор фотографий, представленных на выставке — японский учёный-биохимик Ямадзоэ Сабуро передал непростую историю жизни русского старообрядческого села Романовка. Поселение возникло посреди Маньчжурии, неподалёку от линии Китайско-Восточной железной дороги между городами Харбин и Муданьцзян.

В 1930-х годах его основали крестьяне-староверы, бежавшие на край страны от коллективизации и репрессий. Название села — своего рода дань памяти российской императорской фамилии. Основная идея выставки — показать старообрядцев, уклад и особенности жизни того времени.

Марина Теплина, посетитель выставки:

— Эти фотографии чуть приоткрывают нам дверь в прошлое, рассматривая их, погружаешься в атмосферу тех лет. Интересно не только рассматривать портреты, но и читать рассказы людей, которые изображены на этих фото. Вкупе они ярко демонстрируют детали жизни, традиции староверов, которые они бережно хранили, трудолюбие и мужество людей этого поселения.

Фотовыставка «Дни Романовки» представляет уникальные фотоработы, которые являются единственной коллекцией изображений старообрядческого села Романовка. Рядом с фотографиями размещены рассказы людей этого поселения, которые повествуют о необычном укладе жизни его жителей.

Экспозиция архивных фотографий размещена на третьем этаже аэровокзального комплекса и будет открыта для пассажиров и гостей Международного аэропорта Владивосток до июля 2018 года.

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