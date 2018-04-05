В Саратове затопило коридоры поликлиники поселка Жасминный

Саратове весенниие воды затопили поликлинику поселка Жасминный. Как сообщили очевидцы в соцсети, посетители поликлиники были вынуждены ходить по «колено» в воде. Поликлиника Саратовской районной больницы находится на улице Строителей, 12. Очевидцы рассказали, что все полы на первом этаже здания затопило водой.

— Из года в год одно и тоже, — сообщил саратовец Юрий Максимов . И персонал медучреждения каждый год весной вынужден хвататься за тряпки и ведра, засучив рукава.

Больница находится фактически в подвале, потому не только каждую весну, но и в сильный ливень здесь реки текут по коридору.