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В Саратове затопило коридоры поликлиники поселка Жасминный
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В Саратове затопило коридоры поликлиники поселка Жасминный 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове весенниие воды затопили поликлинику поселка Жасминный. Как сообщили очевидцы в соцсети, посетители поликлиники были вынуждены ходить по «колено» в воде. Поликлиника Саратовской районной больницы находится на улице Строителей, 12. Очевидцы рассказали, что все полы на первом этаже здания затопило водой.
— Из года в год одно и тоже, — сообщил саратовец Юрий Максимов. И персонал медучреждения каждый год весной вынужден хвататься за тряпки и ведра, засучив рукава.
Больница находится фактически в подвале, потому не только каждую весну, но и в сильный ливень здесь реки текут по коридору.
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