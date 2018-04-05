Из Омска на службу в армию заберут 322 человека

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 2018 году из Омска на службу в армии отправятся 322 человека, при этом треть — 84 призывника — жители Левобережья. В Основном жители Омска будут служить в сухопутных войсках. Первая отправка омичей к местам службы намечена на 16 мая. Призывная кампания продлиться до 15 июля. Отметим, что на службу все чаще отправляются молодые люди, имеющих высшее образование или подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России Напомним, что весной 2017 года на военную службу из Омска отправились 697 человек.