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Из Омска на службу в армию заберут 322 человека
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Из Омска на службу в армию заберут 322 человека 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
2018 году из Омска на службу в армии отправятся 322 человека, при этом треть — 84 призывника — жители Левобережья. В Основном жители Омска будут служить в сухопутных войсках. Первая отправка омичей к местам службы намечена на 16 мая. Призывная кампания продлиться до 15 июля.
Отметим, что на службу все чаще отправляются молодые люди, имеющих высшее образование или подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России.
Напомним, что весной 2017 года на военную службу из Омска отправились 697 человек.
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