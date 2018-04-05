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В Петербурге с сосульками будут бороться с помощью «холодных чердаков»
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В Петербурге с сосульками будут бороться с помощью «холодных чердаков» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Власти Петербурга не перестают бороться с сосульками даже с приходом весны — до декабря 337 домов с потенциально опасными крышами отремонтируют по технологии «холодный чердак», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Обустройство «холодных чердаков» в текущем году проведут в 337 домах с жесткими кровлями.
Всего же работы по нормализации температурно-влажностного режима чердаков проведут в 2075 домах, сообщили в жилищном кабинете.
Проверить данную технологию на практике можно будет уже только следующей зимой.
Адресные программы, сформированные администрациями, будут размещены на сайтах администраций районов Санкт-Петербурга, управляющих организаций и Жилищного комитета.
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