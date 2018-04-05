«Это настоящий переворот в сознании»: российский изобретатель делает устройство, которое помогает говорить и слышать

Как я пришел к идее создания устройства В последние годы социально значимые проекты стали все чаще привлекать внимание как государства, так и различных фондов. В 2016 году Владимир Путин даже обещал социально ориентированным некоммерческим организациям не только финансовую, но и инфраструктурную поддержку. Большие компании также стремятся взять под крыло интересные для себя проекты, и это хорошо. Так у социальных предпринимателей появляется реальный шанс воплотить в жизнь что-то действительно важное и полезное.

Я давно выбрал для себя путь социально значимой работы. Устроить праздник в детском доме, организовать поставку питания, свозить детей на новый фильм, даже где-то побыть Дедом Морозом — это приносило мне счастье.

Но впервые я задумался о собственном серьезном проекте, когда наткнулся на статью о слепоглухих. Она рассказывала, как устроена их жизнь, с какими трудностями им приходится ежедневно сталкиваться. В статье было написано, что единственный способ связи с внешним миром для таких людей — это дисплей Брайля. При этом он очень дорогой, поэтому в небольших городах таких дисплеев может быть всего два или три. Люди записываются в очередь, чтобы пользоваться им. Эмоции, которые я испытал после прочтения статьи, заставили меня задуматься: возможно, есть какой-то более доступный способ передачи информации, который можно было бы использовать? Проанализировав разные варианты, я остановился на форме перчатки. Такое решение использовалось и до меня, правда, информация передавалась с помощью языка Лорма, а не азбуки Брайля. Но когда я почитал об этой технологии больше, у меня сложилось впечатление, что тестирований толком не проводили. В этой перчатке было размещено около двадцати видов моторов — на кончиках пальцев, по всей ладони. Понять, где именно вибрирует, практически невозможно!

Я быстро собрал команду для проекта Разумеется, для такого амбициозного проекта мне нужны были люди, которые загорелись бы моей идеей. Я использовал все каналы поиска: разместил сообщение о поиске инженера на своей странице ВК, опубликовал вакансию на HeadHunter и других сервисах, спрашивал знакомых. Как ни странно, команду удалось собрать достаточно быстро. Мне ответили несколько людей, с одним из них получилось встретиться и договориться. Вместе мы разработали техническое задание, собрали первый прототип. Потом появился программист приложения, потом инженер более высокой квалификации — постепенно проект расширялся.

Во время разработки устройства и первых тестов у нас был собственный технический консультант, который исполнял роль разработчика по проблемам слепоглухоты и сам являлся слепоглухим.

При этом у него есть остаточный слабый слух — благодаря технологиям он немного слышит. Он уже много лет работает разработчиком аппаратных и программных средств для незрячих пользователей в крупнейшей компании в России . Все, что мы делали, мы тестировали с ним, обсуждали, говорили, показывали.

Многое мы дорабатывали в процессе тестирования Исходя из своего анализа существующих устройств, я составил примерную картину того, как в идеале должна работать такая перчатка. Но многие детали прояснялись уже в процессе тестирования. Так, однажды отец одной слепоглухой девочки, который участвовал в фокус-группе, сказал: «Было бы здорово, если бы моя дочка пошла в институт». А ведь «пойти в институт» предполагает не просто чтение и письмо, но и общение с преподавателем! И я подумал: «На этом этапе наша технология позволяет только писать и читать. Почему бы не научить ее говорить и слышать?».

Перчатка Брайля

Поэтому мы написали в «Яндекс» , и они сразу же прислали нам доступы к распознавателю речи и самому сервису.

Как мы собрали деньги на реализацию проекта Когда мы наконец собрали полностью рабочую модель, я поехал в Москву , в Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». Там сказали, что это круто, пригласили принять участие в выставке «Открытые инновации» (это было в 2015 году). На выставке я демонстрировал возможности устройства, а познакомиться с ним и опробовать уже приезжали первые пользователи.

Скажу честно, это было очень волнительно. Я сначала не понимал, как объяснить сам принцип работы, ведь для слепоглухих людей это настоящий переворот в сознании. Если раньше все было основано на тактильных ощущениях, то теперь к этому добавились сигналы, вибрация.

Однако, несмотря на непростой период обучения, в итоге перчатка показала себя с наилучшей стороны и получила финансовую поддержку со стороны фонда. Благодаря ей, а также краудфаундингу, друзьям и моим вложениям получилось собрать около 500 тысяч рублей. Этой суммы хватило на зарплаты, компоненты для перчаток и текущие расходы, но, естественно, это не весь бюджет, который был потрачен. Разработки ведутся уже третий год, продолжаются исследования, и наша работа вызывает интерес за рубежом. У меня есть компания, которая занимается организацией питания на выездных мероприятиях, обеспечивает банкеты и фуршеты. Данный бизнес не связан с тем, чем я занимаюсь сейчас, но он помогает поддерживать работу текущих проектов и платить зарплату сотрудникам.

Поддержка компаний Летом 2017 года проект привлек внимание компании Bosch. Они пригласили меня в свою штаб-квартиру в Штутгарте , мы провели плодотворные переговоры. Их инженеры изучали устройство, расспрашивали меня о применяемых технологиях и сами поделились ценными советами по улучшению работы устройства, пообещав консультационную поддержку на следующих этапах.

Федор Беломоев

В России мы тоже нашли поддержку: «Билайн» курирует инновационные проекты и стартапы, связанные с развитием социально значимых мобильных технологий, и помогает им попасть на международную арену. Так, в феврале 2018 года мы приняли участие в крупнейшем европейском стартап-мероприятии 4YFN в рамках Mobile World Congress, где смогли представить свое решение буквально всему миру.

Это была отличная возможность показать нашу разработку сразу большому количеству экспертов и потенциальных инвесторов.

Для нас ключевым моментом стало выступление на питч-сессии Digital Health & Wellness Summit 2018 перед инвесторами и представителями международных организаций, в том числе перед директором Европейского союза здравоохранения. Наш проект получил от него восторженный отзыв и предложение по развитию совместно с их организацией. Мы надеемся, что для нашей разработки это только начало успешного международного пути. И, конечно же, хочется выразить благодарность компании «ВымпелКом» за организацию нашей поездки на MWC.

С какими трудностями мы столкнулись Безусловно, развивать социальный проект в России непросто, особенно в нашем случае: как оказалось, вообще нет статистики про проживающим в стране слепоглухим людям. Да и в принципе об этой проблеме известно мало, поэтому приходилось ко всем профильным фондам обращаться самостоятельно.

С одной стороны, существует много общественных организаций, которые занимаются конкретными проблемами и могут внести большой вклад в развитие проекта. С другой стороны, на каждый из них нужно выходить самостоятельно, общаться, показывать свой продукт — это не самый быстрый процесс.

Надеюсь, со временем благодаря нашей работе это изменится. Но свои трудности есть и в Европе, и в Америке, несмотря на то, что они считаются более социально ответственными и продвинутыми в этом вопросе. Поэтому важнее не думать о том, что где-то легче, а идти вперед и продолжать искать новые каналы связи.

Что дальше? Точной даты старта проекта пока нет — мы запустимся, как только появятся деньги. Уже составлен бизнес-план и годовой план действий, посчитаны все расходы. Теперь нужно найти инвестора, акционера, мецената — кого-то, кто в нас поверит. Запуск мы разделим на три этапа.

Первый — сделать десять высококачественных полностью готовых к эксплуатации устройств, которые мы сможем отдать на тестирование людям домой. Все должно быть настолько проработано, чтобы мы просто могли привезти устройство, объяснить, как его подключать, и сказать: «Тестируйте сколько угодно, а мы будем следить за тем, как оно работает».

Следующий этап должен начаться уже летом. Он связан не с развитием проекта, а с патентованием. Сейчас у нас есть договоренность с Baker McKenzie, которые предложили бесплатно патентовать в России все наши проекты. Но мы планируем также начать патентование на международном уровне.

Третьим этапом станет создание бета-версии. Это сто классных перчаток, мелкосерийная партия — в коробочке, с зарядкой, прохождением сертификаций, технических условий, полным комплектом документов. Этот этап продлится пять месяцев и станет самым затратным: мы посчитали, что на него нам понадобится около 2,5 миллиона рублей.

Мы уже прошли большой путь, получили много ценного опыта и поддержки, поэтому смотрим в будущее с оптимизмом. Наше устройство сделает жизнь многих людей проще и комфортнее, и эта мысль придает нам сил. Я надеюсь, что этот текст вдохновит кого-то на создание своей «Перчатки Брайля» и убедит, что в России можно вполне успешно делать свой социально значимый проект. Главное быть открытым новым идеям и привлекать к работе специалистов, которые действительно разбираются в проблеме и понимают, какие конкретные шаги нужно предпринимать для ее решения.

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