Ещё
Зеленоградцы голосуют за лучших и худших дворников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленоградцы голосуют за лучших и худших дворников 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В Зеленограде продолжается интернет-голосование среди жителей на определение лучших и худших дворников и рабочих комплексной уборки (РКУ). Для участия в голосовании* необходимо пройти по ссылке: http://zelao.ermasoft.ru:8105/, найти на карте свой корпус, кликнуть на ближайшую иконку дворника или РКУ и поставить оценку. Все голоса жителей суммируются и подписываются рядом с изображением.
Конкурс дворников
По состоянию на 1 апреля в проекте «Лучший дворник» участвует 382 сотрудника ГБУ «Жилищник» всех районов Зеленограда. Всего собрано 1481 голос жителей, 893 из которых поставили положительные оценки, а 588 — отрицательные.
На данный момент самым популярным среди зеленоградских дворников является специалист ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» Насрулло Эгамов, который занимается уборкой придомовой территории корпуса 931. За него проголосовали 14 жителей, 13 из которых поставили положительные оценки. Лучшим дворником по всем районам Зеленограда (в процентном соотношении) является Зафар Кодиров (ГБУ «Жилищник района Крюково», корпус 1812) — у него 11 положительных откликов и ни одного отрицательного. Худшим дворником округа жители называют Эрмамата Ысмайлова (корпус 1202, ГБУ «Жилищник района Силино»): 9 голосов — против, 0 голосов — за.
Промежуточные итоги конкурса подведены и в районах Зеленограда.
Крюково
Тройка лучших
Территория
ФИО  Голосов
против
Голосов
за  Всего
голосов
Корпус 1812
Зафар Кодиров
0  11  11  Корпус 1925, улица Крупская 10  Дилмурод Тошов
0  9  9  Корпус 1820
Исломуддин Шарипов
0  9  9  Тройка худших
Территория
ФИО  Голосов
против
Голосов
за  Всего
голосов
Корпус 2008
Сатыбалдиев Мирлан
11  1  12  Корпус 2003
Навруз Азизов
5  0  5  Корпус 1401-1402
Осмон уулу Айбек
6  1  7  Матушкино
Тройка лучших
Территория
ФИО  Голосов
против
Голосов
за  Всего
голосов
Корпус 456  Рахматула Боборахимов
0  6  10  Березовая аллея, д.6  Курвонали Иминжонов
1  7  8  Корпус 120  Сепарбек Эралиев
4  7  11  Тройка худших
Территория
ФИО  Голосов
против
Голосов
за  Всего
голосов
Корпус 108  Кубанычбек Асылбек
6  1  7  Корпус 410  Хасан Аманов
2  0  2  Корпуса 409, 410  Фахриддин Кадыров
2  0  2  Савелки
Тройка лучших
Территория
ФИО  Голосов
против
Голосов
за  Всего
голосов
Корпуса 518, 519  Ильяс Исабеков
1  6  7  Корпус 606  Сулаймон Рахмонов
0  4  4  Корпус 601  Мухитдин Магрипов
0  3  3  Пятерка* худших
Территория
ФИО  Голосов
против
Голосов
за  Всего
голосов
Корпус 337  Адесбек Чодоев
3  0  3  Корпус 338  Ыкываледин Отонбаев
2  0  2  Корпус 303  Алы Токтосунов
2  0  2  Корпус 627  Орозбек Уулу Туратбек
2  0  2  Корпуса 503, 504  Бахтияр Малдакунов
2  0  2  На втором месте четыре дворника с равным количеством голосов
Силино
Тройка лучших
Территория
ФИО  Голосов
против
Голосов
за  Всего
голосов
Корпуса 1110, 1111
Абдурасул Кадиров
0  3  3  Корпус 1003
Тынтчтбек Эргешов
0  2  2  Корпус 1121
Курбан Джумаюаев
3  8  11  Тройка худших
Территория
ФИО  Голосов
против
Голосов
за  Всего
голосов
Корпус 1202
Эрмамат Ысмайлов
9  0  9  Корпус 1126
Насырбек Мурзамуратов
6  0  6  Корпус 1213
Шамшидин Дурсуали
8  1  9  Старое Крюково
Тройка лучших
Территория
ФИО  Голосов
против
Голосов
за  Всего
голосов
Корпус 931  Насрулло Эгамов
1  13  14  Корпуса 929-930  Улмасжон Рузимуродов
1  7  8  Корпуса 847, 854  Улугбек Рузиев
0  3  3  Тройка худших
Территория
ФИО  Голосов
против
Голосов
за  Всего
голосов
Корпус 909  Баходир Александров
5  0  5  Корпус 917  Саидакпар Хакимов
6  1  7  Корпус 903  Мирзо Ярашов
5  2  7  *Примечание. Голосование проводится при наличии согласия субъекта персональных данных на размещение данных на сайте zelao.ru для целей голосования с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О защите персональных данных».
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Сотрудники дежурных частей Зеленограда отметили столетний юбилей со дня основания службы На Крюковской площади будет оптимизировано парковочное пространство 4 апреля в Зеленограде пройдет бесплатный семинар для бухгалтеров, финансовых директоров и IT-специалистов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма114
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова43
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции263
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании105
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»650
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение