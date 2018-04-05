Зеленоградцы голосуют за лучших и худших дворников

В Зеленограде продолжается интернет-голосование среди жителей на определение лучших и худших дворников и рабочих комплексной уборки (РКУ). Для участия в голосовании* необходимо пройти по ссылке: http://zelao.ermasoft.ru:8105/, найти на карте свой корпус, кликнуть на ближайшую иконку дворника или РКУ и поставить оценку. Все голоса жителей суммируются и подписываются рядом с изображением.

Конкурс дворников

По состоянию на 1 апреля в проекте «Лучший дворник» участвует 382 сотрудника ГБУ «Жилищник» всех районов Зеленограда. Всего собрано 1481 голос жителей, 893 из которых поставили положительные оценки, а 588 — отрицательные.

На данный момент самым популярным среди зеленоградских дворников является специалист ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» Насрулло Эгамов, который занимается уборкой придомовой территории корпуса 931. За него проголосовали 14 жителей, 13 из которых поставили положительные оценки. Лучшим дворником по всем районам Зеленограда (в процентном соотношении) является Зафар Кодиров (ГБУ «Жилищник района Крюково», корпус 1812) — у него 11 положительных откликов и ни одного отрицательного. Худшим дворником округа жители называют Эрмамата Ысмайлова (корпус 1202, ГБУ «Жилищник района Силино»): 9 голосов — против, 0 голосов — за.

Промежуточные итоги конкурса подведены и в районах Зеленограда.

Крюково

Тройка лучших

Территория

ФИО Голосов

против

Голосов

за Всего

голосов

Корпус 1812

Зафар Кодиров

0 11 11 Корпус 1925, улица Крупская 10 Дилмурод Тошов

0 9 9 Корпус 1820

Исломуддин Шарипов

0 9 9 Тройка худших

Территория

ФИО Голосов

против

Голосов

за Всего

голосов

Корпус 2008

Сатыбалдиев Мирлан

11 1 12 Корпус 2003

Навруз Азизов

5 0 5 Корпус 1401-1402

Осмон уулу Айбек

6 1 7 Матушкино

Тройка лучших

Территория

ФИО Голосов

против

Голосов

за Всего

голосов

Корпус 456 Рахматула Боборахимов

0 6 10 Березовая аллея, д.6 Курвонали Иминжонов

1 7 8 Корпус 120 Сепарбек Эралиев

4 7 11 Тройка худших

Территория

ФИО Голосов

против

Голосов

за Всего

голосов

Корпус 108 Кубанычбек Асылбек

6 1 7 Корпус 410 Хасан Аманов

2 0 2 Корпуса 409, 410 Фахриддин Кадыров

2 0 2 Савелки

Тройка лучших

Территория

ФИО Голосов

против

Голосов

за Всего

голосов

Корпуса 518, 519 Ильяс Исабеков

1 6 7 Корпус 606 Сулаймон Рахмонов

0 4 4 Корпус 601 Мухитдин Магрипов

0 3 3 Пятерка* худших

Территория

ФИО Голосов

против

Голосов

за Всего

голосов

Корпус 337 Адесбек Чодоев

3 0 3 Корпус 338 Ыкываледин Отонбаев

2 0 2 Корпус 303 Алы Токтосунов

2 0 2 Корпус 627 Орозбек Уулу Туратбек

2 0 2 Корпуса 503, 504 Бахтияр Малдакунов

2 0 2 На втором месте четыре дворника с равным количеством голосов

Силино

Тройка лучших

Территория

ФИО Голосов

против

Голосов

за Всего

голосов

Корпуса 1110, 1111

Абдурасул Кадиров

0 3 3 Корпус 1003

Тынтчтбек Эргешов

0 2 2 Корпус 1121

Курбан Джумаюаев

3 8 11 Тройка худших

Территория

ФИО Голосов

против

Голосов

за Всего

голосов

Корпус 1202

Эрмамат Ысмайлов

9 0 9 Корпус 1126

Насырбек Мурзамуратов

6 0 6 Корпус 1213

Шамшидин Дурсуали

8 1 9 Старое Крюково

Тройка лучших

Территория

ФИО Голосов

против

Голосов

за Всего

голосов

Корпус 931 Насрулло Эгамов

1 13 14 Корпуса 929-930 Улмасжон Рузимуродов

1 7 8 Корпуса 847, 854 Улугбек Рузиев

0 3 3 Тройка худших

Территория

ФИО Голосов

против

Голосов

за Всего

голосов

Корпус 909 Баходир Александров

5 0 5 Корпус 917 Саидакпар Хакимов

6 1 7 Корпус 903 Мирзо Ярашов

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