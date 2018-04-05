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Немецкая Wintershall получила лицензии на разработку семи нефтегазовых участков в Бразилии
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Немецкая Wintershall получила лицензии на разработку семи нефтегазовых участков в Бразилии 

Rambler News Service 1 час назад
«Wintershall получила семь морских лицензионных участков в 15 лицензионном раунде в Бразилии», — говорится в сообщении.
Компания будет оператором в четырех проектах со 100-процентной долей участия — CE-M-601, POT-M-857, POT-M-863 и POT-M-865. Ещё в трех проектах компания получила 20% участия: S-M-764 (Chevron — 40% (оператор), Repsol — 40%, Wintershall — 20%), C-M-821 (Repsol — 40% (оператор), Chevron — 40%, Wintershall — 20%) и C-M-823 (Repsol — 40% (оператор), Chevron — 40%, Wintershall — 20%).
Лицензионные участки находятся на северном и юго-восточном побережье Бразилии.
Первые разведочные работы на проектах начнутся в 2019 году.
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