Немецкая Wintershall получила лицензии на разработку семи нефтегазовых участков в Бразилии

«Wintershall получила семь морских лицензионных участков в 15 лицензионном раунде в Бразилии », — говорится в сообщении.

Компания будет оператором в четырех проектах со 100-процентной долей участия — CE-M-601, POT-M-857, POT-M-863 и POT-M-865. Ещё в трех проектах компания получила 20% участия: S-M-764 (Chevron — 40% (оператор), Repsol — 40%, Wintershall — 20%), C-M-821 (Repsol — 40% (оператор), Chevron — 40%, Wintershall — 20%) и C-M-823 (Repsol — 40% (оператор), Chevron — 40%, Wintershall — 20%).

Лицензионные участки находятся на северном и юго-восточном побережье Бразилии.

Первые разведочные работы на проектах начнутся в 2019 году.