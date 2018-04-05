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«Под родной юрисдикцией»: Москва заранее переиграла США в санкциях к российским олигархам
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«Под родной юрисдикцией»: Москва заранее переиграла США в санкциях к российским олигархам 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Заявления Вашингтона, что до конца недели будут введены санкции в отношении ряда российских бизнесменов похожи на очередные пустые угрозы в духе «кремлевского списка». Такое мнение ФБА «Экономика сегодня» озвучил проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин.
"В сообщении Штатов говорится о шести персоналиях, которых могут коснуться некие новые американские санкции, то есть давление на этот раз будет точечным. Вероятнее всего, оно будет связано с компаниями отдельных российских предпринимателей в США — то есть ограничить попытаются именно деятельность фирм в американской юрисдикции.
Теоретически возможна заморозка активов бизнесменов и их компаний в американских банках, но это крайне маловероятно — такой шаг нанесет урон американской экономике. Обсуждать возможные санкции к российским олигархам в принципе рано, ведь может просто повториться история с «кремлевским списком», когда широкая якобы санкционная кампания Штатов ограничилась публикацией списка российских чиновников", — отмечает специалист.
Американские СМИ объявили, что к пятнице США введут санкции по меньшей мере против шести российских олигархов. Рестрикции будут носить экономический характер, а окончательное число россиян, в отношении которых будут применены карательные меры, еще не определено. Вероятнее всего, под прицелом окажутся персоны из «кремлевского списка», составленного американским минфином и опубликованный 29 января. Этот перечень включил весь состав российского правительства и часть парламентариев, а также представителей бизнеса.
"Логика американцев проста, потому ничего нового и не происходит. Цель Штатов остается прежней: санкции — это форма конкурентной борьбы. Запад использует любые методы, которые могут дискредитировать Россию, препятствовать ее экономическим проектам, вроде строительства газопровода «Северный поток-2». Кроме того, включен принцип: мы применим санкции против олигархов, а они надавят на российское руководство и политика Москвы изменится. Результатов он не даст.
Олигархи легко могут избежать российских санкций, выведя капиталы в российскую юрисдикцию, и президент Владимир Путин уже не раз об этом говорил. Все понимают, что наиболее безопасно капиталам будет именно в РФ. Ведь если россияне держат капиталы в странах, которые ведут против РФ неприкрытую холодную войну, они не могут не осознавать рисков. Это просто нелогично и нужно определиться, на чьей ты стороне ради безопасности собственного бизнеса. А механизмы ухода в юрисдикцию РФ давно созданы Москвой и очень просты", — считает экономист.
Санкционный путь в никуда
Президент Владимир Путин в феврале выразил надежду, что Западу надоест политика санкций и отношения с Россией нормализуются. Он напомнил, что Москва считает политику искусственных ограничений в международных деловых отношениях тупиковым путем, который приводит всех к упущенной выгоде и прямым убыткам. Президент отметил, что, когда общается с предпринимателями из других стран, видит, что они разделяют эту точку зрения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков же заявлял: с помощью «кремлевского списка» Вашингтон пытается поссорить Путина с российской бизнес-элитой. «Нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае и наши интересы, и интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», — отметил он.
"Москва давно предвидела возможность возвращения российских олигархов в «родную» юрисдикцию под давлением Запада, потому предусмотрела механизмы для этого. К примеру, покупка крупного пакета облигаций федерального займа. При погашении ценных бумаг деньги с прибылью локализуются на территории России — проще не придумаешь. Есть ряд других аналогичных мер.
Кроме того, американцы не учитывают: все санкционное давление на бизнес де-факто бессмысленно. Практически любые санкции при необходимости можно обойти, просто это будет стоить определенных убытков. В цепочке сделок просто появляются посредники из стран, против которых санкции не вводились. Они просто возьмут свою маржу с каждой конкретной сделки, не более того", — заключает Андрей Марголин.
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