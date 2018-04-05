Студенты из Ярославля разработали дорожное покрытие из переработанного мусора 

Особая смесь похожа на обычный асфальт. Технология укладки тоже привычная — расплавить и пройтись катком. Но такое дорожное покрытие, по словам ученых, вдвое прочнее. Асфальт, которым покрыты все российские дороги, впитывает влагу. Получаются микротрещины. Летом их размывает дождь, а зимой разрывает лед. С пластиком такого не случится — ученые проверили. Опытные образцы нового асфальта испытали на прочность. Жгли в печи, охлаждали в морозилке и даже закладывали в вакуум. Теперь в Ярославле задумались, как запустить ноу-хау в промышленное производство.