В муниципальных общественных палатах обсудили преимущества объединения Переславля-Залесского и Переславского района

На совместном заседании представителей общественных палат Переславля-Залесского и Переславского района были рассмотрены различные аспекты объединения этих муниципальных образований в городской округ. В мероприятии участвовали глава города Владимир Волков и первый заместитель главы района Нонна Козаева.

Было отмечено, что многих жителей удаленных поселений волнует, нужно ли будет в случае объединения для решения насущных вопросов ехать в Переславль или можно обратиться к специалисту на месте, как это делается сейчас.

— Администрации в каждом поселении останутся на своих местах, но называться они будут территориальными отделами. Их сотрудники принимают и будут принимать население по всем вопросам, — подчеркнул Владимир Волков. — Обязательно в новом совете депутатов единого округа будут представители от каждой территории. Сейчас есть городская, районная и поселковые администрации. По факту будет только одна. Мы ни от кого не скрываем, что сокращения будут, но в разумных пределах. К каждому случаю будем подходить индивидуально, чтобы человек, желающий работать, ни в коем случае не оказался на улице без работы.

Реформа коснется и муниципальных организаций, функции которых будут совпадать. Например, две муниципальные управляющие компании объединят в одну.

Представитель районной молодежной организации уточнила, как будет происходить слияние молодежных центров, придется ли им переезжать в город. Владимир Волков ответил, что молодежь может сама принять решение, нужно ли два здания или одно и как будут проводиться мероприятия, но молодежный центр будет один.

Возникают у жителей вопросы и по транспортному сообщению.

— Транспортное сообщение однозначно должно улучшиться, потому что уйдут такие вопросы, как межмуниципальные перевозки, которые сейчас нужно согласовывать с областью, — сообщил председатель Общественной палаты района Павел Медведев . — Сейчас глава города не может пустить автобусы в Пригородное поселение, которое у нас самое населенное. После реформы эти вопросы будут решаться внутри объединенного округа. Объединенному округу будет гораздо легче участвовать в государственных программах, которые раскрывают перед территорией совершенно иные возможности для решения вопросов, связанных с благоустройством, ремонтом и строительством дорог, совершенствованием сферы ЖКХ.

Еще одна интересующая людей тема — потребуется ли после объединения замена документов.

— Ни паспорта, ни СНИЛСы, ни свидетельства на землю меняться не будут, — сказал Владимир Волков. — Целенаправленно куда-то идти, что-то менять не нужно, тем более тратить на это какие-то деньги. Но, например, при купле-продаже участка органы государственной регистрации будут выдавать документы уже с новым адресом.

Жителей района также волнуют вопросы оплаты коммунальных услуг и сохранения льгот и надбавок.

— Вчера глава Переславского района Валерий Астраханцев собирал педагогов и довел до их сведения, что все льготы, сельские надбавки, тарифы ЖКХ остаются. Они изменяться не будут, так как привязаны к сельским населенным пунктам, которые никуда не исчезнут, — сказала Нонна Козаева.

Владимир Волков добавил, что все запланированные на этот год программы будут исполнены в полной мере, а объединенный бюджет будет формироваться уже на следующий год.

Все пожелания, замечания и вопросы жители города и района могут задавать своим депутатам, общественным деятелям, а также на публичных слушаниях, которые состоятся в середине апреля.

График проведения публичных слушаний:

16 апреля с 10.00 до 12.00 в большом конференц-зале администрации города, Народная пл., 1, 3-й этаж, для жителей Пригородного сельского поселения;

16 апреля в 14.00 в селе Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, 1б, в здании нагорьевского сельского Дома культуры;

16 апреля с 16.00 до 18.00 в поселке Рязанцево, ул. Большая Октябрьская, 30, зал Дома культуры;

17 апреля с 14.00 до 16.00 в большом конференц-зале администрации города, Народная пл., 1, 3-й этаж, для жителей Переславского муниципального района;

18 апреля с 14.00 до 16.00 в большом конференц-зале администрации города, Народная пл., 1, 3-й этаж, для жителей города.